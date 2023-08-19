وفد الإيكواس يصل النيجر اليوم ويحمل الرسالة الأخيرة قبل التدخل العسكري

كشفت تقارير إعلامية، اليوم السبت، عن زيارة لوفد من مجموعة الإيكواس إلى النيجر للقاء قادة الانقلاب، كخطوة أخيرة قبل التدخل العسكري المحتمل.



زيارة لوفد الإيكواس إلى النيجر

وذكر موقع العربية، أن مصدرا مقربا من مجموعة الإيكواس، أكد أن الوفد الذي سيزور النيجر اليوم السبت، يترأسه رئيس وزراء سابق من نيجيريا.

ومن المقرر أن يجري وفد الإيكواس محادثات مع المجلس العسكري الذي أعلن الانقلاب آواخر الشهر الماضي، تشكل الفرصة الأخيرة قبل التدخل العسكري.

وتنقل بعثة الإيكواس إلى قادة الانقلاب في النيجر رسالة حازمة، فيما يتعلق باحتجاز الرئيس المعزول محمد بازوم.

وفي وقت سابق من اليوم اتخذ الجيش في النيجر عدة إجراءات عسكرية، وذلك استعدادا لأي تدخل عسكري من قبل قوات الإيكواس، خاصة بعد إعلان المجموعة أنها اتفقت على التدخل لاستعادة النظام الدستوري في البلاد.

Advertisements

استعدادات عسكرية مكثفة في النيجر

وفي إطار استعدادات الجيش في النيجر لمواجهة أي تدخل محتمل من الإيكواس، بدأت مراكز التجنيد العسكرية في نيامي في استقبال المتطوعين لمساعدة الجيش حيث تهدف السلطات إلى تجنيد عشرات الآلاف من المتطوعين في جميع أنحاء البلاد للانضمام إلى الوحدات القتالية بالإضافة إلى الوحدات اللوجستية الطبية والفنية والهندسية للقوات المسلحة النيجيرية.

وتجدر الإشارة إلى أنه يوم الخميس الماضي، نشرت سلطات النيجر، قوات عسكرية بالقرب من حدود البلاد مع نيجيريا وبنين.

وأعلنت مجموعة دول غرب أفريقيا "إيكواس" أمس عن الاتفاق على اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر لكنها رفضت تحديده بدقة.

وقالت مجموعة إيكواس في البيان الصادر عنها: "اتفقنا على كل ما يتطلبه التدخل العسكري في النيجر.. ومستعدون للتدخل بأي وقت"، لافتة إلي أن كل الخيارات على الطاولة بشأن التعامل مع الأزمة في النيجر.

وأكدت مجموعة إيكواس في بيانها على استعداد جميع قواتها للتدخل في النيجر، مشددة على أنها بانتظار الأمر فقط، موضحة أن التدخل العسكري ليس خيارها المفضل لأزمة النيجر لكنها مضطرة لذلك، مطالبة قادة الانقلاب بإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد بازوم وعائلته فورا.