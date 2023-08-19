السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تريند

الصور الأولى لـ أحمد دومة بعد إخلاء سبيله

إخلاء سبيل أحمد دومة،
إخلاء سبيل أحمد دومة، فيتو

أحمد دومة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى للحظة إخلاء سبيل الناشط السياسي أحمد دومة، الذي صدر قرار بالعفو الرئاسي عنه اليوم السبت، بعد أن قضى 10 سنوات في السجن على ذمة بعض القضايا.


واستقبل أحمد دومة فور إخلاء سبيله السياسي حمدين صباحي، وخالد تليمة، والمخرج خالد يوسف، وفريد زهران، ونشر الإعلامي خالد تليمة الصور عبر حسابه بالفيس بوك.

أحمد دومة وخالد يوسف وصباحي، فيتو


جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 (مكرر)، الصادر في 19 أغسطس 2023، نشرت قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 348 لسنة 2023، بشأن العفو الرئاسي عن 5 المحكوم عليهم بالسجن، ومنهم الناشط السياسي أحمد دومة.

وجاء في المادة الأولى للقرار الجمهوري "يعفى عن العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم في قضايا محددة، وهم ١ أحمد سعد دومة سعد، في القضايا (القضیة رقم ٨٦٢٩ لسنة ٢٠١١ جنايات السیدة والقضیة رقم ٩٥٩٣ لسنة ٢٠١٣ جنح عابدین. والقضیة رقم ٣٧١٥ لسنة ٢٠١٤ جنح المعادى. والقضیة رقم ٢٠٠٧٢ لسنة ٢٠١٤ جنح المعادى.)

الصور الأولى لخروج أحمد دومة، فيتو

جدير بالذكر أن العفو الرئاسي عن الناشط السياسي أحمد دومة أعتبرها البعض مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلن طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة  العفو الرئاسي الإفراج بعفو رئاسي للناشط السياسي، الذي يُعد من أشهر المعارضين، والذي دخل السجن لاتهامه في بعض القضايا.

ويعتبر الناشط السياسي أحمد دومة أحد أبرز رموز ثورة يناير 2011،  وكان حاضرًا في تأسيس عدد من أهم الحركات الاحتجاجية في مصر، منها حركة كفاية التي كان لها دور محوري في إشعال ثورة يناير، وهو أحد مؤسسي تحالف شباب الثورة. 

وتم القبض على  الناشط السياسي أحمد دومة في ديسمبر 2013، وذلك بسبب تواجده في محيط محكمة عابدين، في مظاهرة ضد قانون التظاهر، وحكم عليه مع مشاهير النشطاء ومنهم أحمد ماهر ومحمد عادل بالسجن ثلاث سنوات، وثلاث سنوات لمراقبة الشرطة. 

كما تم الحكم على أحمد دومة في قضية مجلس الوزراء وحرق المجتمع العلمي، التي أثارت جدلًا شديدا في مصر وخارجها، ليتم الحكم على أحمد دومة بالسجن مؤبد وغرامة قدرها 17 مليون جنيه.

Advertisements

الجريدة الرسمية تنشر قرار العفو الرئاسي عن أحمد دومة

ترحيب برلماني بالعفو عن أحمد دومة.. رضوان: إشارة إيجابية للمجتمع الدولي.. محسب: يعكس استجابة الرئيس للقوى السياسية.. جمال أبو الفتوح: فتح صفحة جديدة مع الشباب


نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحمد دومة إخلاء سبيل أحمد دومة الإفراج عن أحمد دومة العفو الرئاسي عن أحمد دومة الناشط السياسي احمد دومة قرار جمهوري بالعفو عن أحمد دومة

مواد متعلقة

الجريدة الرسمية تنشر قرار العفو الرئاسي عن أحمد دومة

الإفراج عن أحمد دومة يتصدر التريند وارتياح بين نشطاء التواصل الاجتماعي

حزب العدل يثمن الإفراج عن أحمد دومة وعدد من المحبوسين في قضايا سياسية

ترحيب برلماني بالعفو عن أحمد دومة.. رضوان: إشارة إيجابية للمجتمع الدولي.. محسب: يعكس استجابة الرئيس للقوى السياسية.. جمال أبو الفتوح: فتح صفحة جديدة مع الشباب

الأكثر قراءة

خطوة من الأهلي بعد طلب القندوسي فسخ عقده

شاب يذبح طليقته أمام المارة في الفيوم

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث

الصور الأولى لـ أحمد دومة بعد إخلاء سبيله

قصة اللهو الخفي وراء ارتفاع أسعار الأعلاف في مصر، ومصدر يكشف: جهات حكومية تحقق وإعلان التفاصيل للرأي العام قريبًا

مصدر أمنى يكشف حقيقة انتشار الأوبئة بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون

من المؤبد إلى العفو الرئاسي، كيف خرج أحمد دومة إلى الأسفلت؟

خزينة الزمالك تنتعش بـ 36 مليون جنيه

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 19-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

عاصفة رعدية تؤخر انطلاق منافسات بطولة العالم لألعاب القوى بالمجر

بيع صقر سعودي في مزاد بـ500 ألف ريال

مقبرة قروش نافقة تثير رعب سكان ولاية ايداهو الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.4% مقارنة بالعام الماضي

تعرف على برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية بكلية المطرية جامعة حلوان

آخر تحديث في سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم السبت

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

تدعم ترامب وتعادي المسلمين والنساء.. ما هي جماعة "براود بويز" الأمريكية ؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الفتوى توضح الأوقات المكروه فيها الصلاة

10 وصايا نبوية غالية للنساء، تعرف عليها

تفسير حلم خلع الحجاب في المنام وعلاقته بالهموم والمشاكل الكثيرة

المزيد
الجريدة الرسمية