الصور الأولى لـ أحمد دومة بعد إخلاء سبيله

أحمد دومة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى للحظة إخلاء سبيل الناشط السياسي أحمد دومة، الذي صدر قرار بالعفو الرئاسي عنه اليوم السبت، بعد أن قضى 10 سنوات في السجن على ذمة بعض القضايا.



واستقبل أحمد دومة فور إخلاء سبيله السياسي حمدين صباحي، وخالد تليمة، والمخرج خالد يوسف، وفريد زهران، ونشر الإعلامي خالد تليمة الصور عبر حسابه بالفيس بوك.

أحمد دومة وخالد يوسف وصباحي، فيتو



جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 (مكرر)، الصادر في 19 أغسطس 2023، نشرت قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 348 لسنة 2023، بشأن العفو الرئاسي عن 5 المحكوم عليهم بالسجن، ومنهم الناشط السياسي أحمد دومة.

وجاء في المادة الأولى للقرار الجمهوري "يعفى عن العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم في قضايا محددة، وهم ١ أحمد سعد دومة سعد، في القضايا (القضیة رقم ٨٦٢٩ لسنة ٢٠١١ جنايات السیدة والقضیة رقم ٩٥٩٣ لسنة ٢٠١٣ جنح عابدین. والقضیة رقم ٣٧١٥ لسنة ٢٠١٤ جنح المعادى. والقضیة رقم ٢٠٠٧٢ لسنة ٢٠١٤ جنح المعادى.)

الصور الأولى لخروج أحمد دومة، فيتو

جدير بالذكر أن العفو الرئاسي عن الناشط السياسي أحمد دومة أعتبرها البعض مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلن طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي الإفراج بعفو رئاسي للناشط السياسي، الذي يُعد من أشهر المعارضين، والذي دخل السجن لاتهامه في بعض القضايا.

ويعتبر الناشط السياسي أحمد دومة أحد أبرز رموز ثورة يناير 2011، وكان حاضرًا في تأسيس عدد من أهم الحركات الاحتجاجية في مصر، منها حركة كفاية التي كان لها دور محوري في إشعال ثورة يناير، وهو أحد مؤسسي تحالف شباب الثورة.

وتم القبض على الناشط السياسي أحمد دومة في ديسمبر 2013، وذلك بسبب تواجده في محيط محكمة عابدين، في مظاهرة ضد قانون التظاهر، وحكم عليه مع مشاهير النشطاء ومنهم أحمد ماهر ومحمد عادل بالسجن ثلاث سنوات، وثلاث سنوات لمراقبة الشرطة.

كما تم الحكم على أحمد دومة في قضية مجلس الوزراء وحرق المجتمع العلمي، التي أثارت جدلًا شديدا في مصر وخارجها، ليتم الحكم على أحمد دومة بالسجن مؤبد وغرامة قدرها 17 مليون جنيه.

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