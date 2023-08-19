متخصصة بالشأن الإفريقي: تدخل الإيكواس عسكريا بالنيجر ضروري

حتى لا يتحول الانقلاب لـ"قاعدة"

ازمة النيجر، قالت الدكتورة هبة البشبيشى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمتخصصة فى الشأن الأفريقى إن هناك مخاطر كبيرة جدا لقرار الإيكواس بالتدخل العسكري في أزمة النيجر، لأن ذلك قد يؤدي ترسيخ قاعدة الانقلاب خاصة وان انقلاب النيجر يختلف عن انقلاب مالى وبوركينا فاسو فلم يكن الانقلاب دفاعا عن ثروات البلاد المهدرة أو محاربة للفساد وانما كان انقلاب قصر من جانب قائد الحرس الجمهورى الذى القى القبض على الرئيس محمد بازوم الرئيس المنتخب.

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تدخل الأيكواس عسكريا ضرورى

ازمة النيجر، وأكدت فى تصريح لفيتو أن تدخل الايكواس عسكريا ضرورى نظرا لأهمية النيجر للولايات المتحدة الامريكية لوجود القاعدة 1-1والتى تعد مركز المعلومات لأفريقيا كلها تقريبا بالإضافة إلى أهميتها لفرنسا التى تعتمد على يورانيوم النيجر بنسبة 40%لتوليد الطاقة النووية والكهربائية وبالتالى التدخل العسكرى فى النيجر هو الحل لهذه الأزمة.





الدعوة لانتخابات جديدة النيجر

ازمة النيجر، وتابعت أؤيد هذه الخطوة حتى لا يتحول امر الانقلاب إلى قاعدة كل من لا يعجبه رئيس يقوم بالانقلاب عليه وبالتالى إما أن يتنازل قادة الانقلاب وإعادة الأمور إلى وضعها الصحيح والإفراج عن الرئيس محمد بازوم يدعولانتخابات جديدة ويخرج من المشهد السياسي وإلا فإن النيجر سيدخل دائرة صعب الخروج منها.

استعدادات عسكرية مكثفة في النيجر

وفي السياق ذاته شرعت مراكز التجنيد العسكرية في النيجر في استقبال المتطوعين لمساعدة الجيش في مواجهة التهديد المتزايد لغزو محتمل من قبل "إيكواس"، حيث تهدف السلطات إلى تجنيد عشرات الآلاف من المتطوعين في جميع أنحاء البلاد للانضمام إلى الوحدات القتالية بالإضافة إلى الوحدات اللوجستية الطبية والفنية والهندسية للقوات المسلحة النيجيرية.

ويوم الخميس الماضي، نشرت سلطات النيجر، قوات عسكرية بالقرب من حدود البلاد مع نيجيريا وبنين. أعلنت مجموعة دول غرب أفريقيا "إيكواس" عن الاتفاق على اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر لكنها رفضت تحديده بدقة.

وذكرت مجموعة إيكواس في البيان الصادر عنها: "اتفقنا على كل ما يتطلبه التدخل العسكري في النيجر.. ومستعدون للتدخل بأي وقت"، لافتة إلي أن كل الخيارات على الطاولة بشأن التعامل مع الأزمة في النيجر.

وأكدت مجموعة إيكواس في بيانها على استعداد جميع قواتها للتدخل في النيجر، مشددة على أنها بانتظار الأمر فقط، موضحة أن التدخل العسكري ليس خيارها المفضل لأزمة النيجر لكنها مضطرة لذلك، مطالبة قادة الانقلاب بإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد بازوم وعائلته فورا.

واجتمع قادة جيوش دول غرب إفريقيا لليوم الثاني والأخير من المحادثات، في أكرا عاصمة غانا، اليوم، لبحث تفاصيل تدخل عسكري محتمل في النيجر إذا أخفقت الدبلوماسية في إنهاء الانقلاب العسكري هناك.