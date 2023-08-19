السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

أزمة النيجر، متخصص بالشأن الأفريقي: فرض عقوبات من الاتحاد الأوربى تخنق الاقتصاد بالنيجر

محمد سنكارى،فيتو
محمد سنكارى،فيتو

ازمة النيجر، قال الدكتور محمد بن مصطفى سنكري، أستاذ مساعد بقسم الترجمة بجامعة إفريقيا الفرنسية العربية ببماكو، باحث في الشؤون السياسية الإفريقية ومنطقة الساحل،  إن  استعداد دول الاتحاد الأوروبي، لفرض عقوبات على  قادة الانقلاب في النيجر، سيكون لة تأثيرات سلبية خاصة بعد  قيام  الاتحاد بقطع علاقات التعاون مع الدولة الإفريقية الفقيرة وإيقاف المساعدات لها خاصة وأن  النيجر أصلا تعد من أفقر الدول الإفريقية ومنطقة الساحل

Advertisements

العقوبات تزيد معاناة شعب النيجر

ازمة النيجر وأكد سنكري فى تصريح لفيتو، إن عاصفة الإرهاب كانت قد هبت على المنطقة  وزادت من معاناة شعب النيجر حتى تحت الحكم الديمقراطي، حيث يستهدف الإرهابيون البنىة التحتية للدولة والموارد الطبيعية والبشرية والزراعية والصناعية، فأفسدوا بذلك الزرع والنسل، وبعد الانقلاب فرضت الإيكواس حصارًا على البلاد قطعت بموجبها الإمدادات الغذائية والكهربائية والمالية والتجارية حتى يتراجع العسكر ويعيدون السلطة إلى الرئيس الشرعي المنتخب محمد بازوم، فترضخ البلاد تحت وطأة هذه العقوبات منذ شهر، ويزداد الوضع سوءا يوما بعد يوم


الاختناق الاقتصادى

 

ازمة النيجر، وتابع سنكري أن قيام  الاتحاد الأوروبي  بفرض عقوبات جديدة على النيجر فإن البلاد ستواجه مرحلة اختناق اقتصادي، ويقصد من هذه العقوبات أن تكون دافعة للشعب للانقلاب على العسكر في محاولة لاثارة انتفاضة شعبية واسعة نتيجة حياة ضنك ناتجة من الانقلاب العسكري.
والجدير بالذكر أن الرئيس الايفواري حسن وتارا هو الذي يتزاعم الحملة الخارجية على الصعيد الافريقي سياسيًا واقتصاديًا، فيعتبر الجناح المتشدد في الإيكواس ضد الانقلاب، وفي الحقيقة، موقف الرئيس الحسن وتارا قبل أن يكون من اجل الدفاع عن الديموقراطية والشرعية في النيجر، وانما لترسيخ مبدأرفض الانقلاب حتى لا تصبح سمة سائدة فى منطقى الصحراء والساحل بعد نجاح الانقلاب في كل من مالي وغينيا وبوركينا فاسو وآخرا في النيجر 

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

ازمة النيجر الاتحاد الاوربي قادة الانقلاب السيناريوهات المتوقعة دول الايكواس

مواد متعلقة

متخصص فى الشأن الأفريقي يكشف سيناريوهات أزمة النيجر بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي

أزمة النيجر، داعش يظهر في البلاد وإيكواس تلمح للتدخل بدون موافقة مجلس الأمن

خبير يكشف لـ فيتو خطورة التدخل العسكري في أزمة النيجر على دول الجوار

متخصص بالشأن الأفريقي: أمريكا لا تعنيها أزمة النيجر ومهتمة فقط بحماية مصالحها الاقتصادية

الأكثر قراءة

خطوة من الأهلي بعد طلب القندوسي فسخ عقده

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث

من المؤبد إلى العفو الرئاسي، كيف خرج أحمد دومة إلى الأسفلت؟

الحكومة تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

بيريرا يرفض الانتقال لفيلا في 6 أكتوبر

أحمد القندوسي يوجه صدمة للأهلي

امرأة سعودية تطارد قردا اختطف رضيعها (فيديو)

الزمالك يوجه الشكر لـ هتلر ومفاضلة بين أحمد الأحمر وحسين زكي لتولي تدريب فريق اليد

Advertisements

منوعات

المزيد

بيع صقر سعودي في مزاد بـ500 ألف ريال

مقبرة قروش نافقة تثير رعب سكان ولاية ايداهو الأمريكية

امرأة سعودية تطارد قردا اختطف رضيعها (فيديو)

بعد فيديو الفضائح، رئيسة وزراء فنلندا السابقة تظهر بملابس مثيرة فى مهرجان موسيقي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث في سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم السبت

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

بكام اليورو، استقرار سعر اليورو في تعاملات الصباح اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 19-8-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

تعرضك للحبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. 10 محظورات للسكك الحديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية اللؤلؤ في المنام وعلاقته بالسعادة والفرح وزوال الهم والغم

علي جمعة: استخدام زجاجات الخمر الفارغة في الشرب والزينة ليس حراما (فيديو)

لجنة الفتوى توضح وقت صلاة الوتر إذا صليت المغرب والعشاء جمع تقديم

المزيد
الجريدة الرسمية