أزمة النيجر، متخصص بالشأن الأفريقي: فرض عقوبات من الاتحاد الأوربى تخنق الاقتصاد بالنيجر

ازمة النيجر، قال الدكتور محمد بن مصطفى سنكري، أستاذ مساعد بقسم الترجمة بجامعة إفريقيا الفرنسية العربية ببماكو، باحث في الشؤون السياسية الإفريقية ومنطقة الساحل، إن استعداد دول الاتحاد الأوروبي، لفرض عقوبات على قادة الانقلاب في النيجر، سيكون لة تأثيرات سلبية خاصة بعد قيام الاتحاد بقطع علاقات التعاون مع الدولة الإفريقية الفقيرة وإيقاف المساعدات لها خاصة وأن النيجر أصلا تعد من أفقر الدول الإفريقية ومنطقة الساحل

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العقوبات تزيد معاناة شعب النيجر

ازمة النيجر وأكد سنكري فى تصريح لفيتو، إن عاصفة الإرهاب كانت قد هبت على المنطقة وزادت من معاناة شعب النيجر حتى تحت الحكم الديمقراطي، حيث يستهدف الإرهابيون البنىة التحتية للدولة والموارد الطبيعية والبشرية والزراعية والصناعية، فأفسدوا بذلك الزرع والنسل، وبعد الانقلاب فرضت الإيكواس حصارًا على البلاد قطعت بموجبها الإمدادات الغذائية والكهربائية والمالية والتجارية حتى يتراجع العسكر ويعيدون السلطة إلى الرئيس الشرعي المنتخب محمد بازوم، فترضخ البلاد تحت وطأة هذه العقوبات منذ شهر، ويزداد الوضع سوءا يوما بعد يوم



الاختناق الاقتصادى

ازمة النيجر، وتابع سنكري أن قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على النيجر فإن البلاد ستواجه مرحلة اختناق اقتصادي، ويقصد من هذه العقوبات أن تكون دافعة للشعب للانقلاب على العسكر في محاولة لاثارة انتفاضة شعبية واسعة نتيجة حياة ضنك ناتجة من الانقلاب العسكري.

والجدير بالذكر أن الرئيس الايفواري حسن وتارا هو الذي يتزاعم الحملة الخارجية على الصعيد الافريقي سياسيًا واقتصاديًا، فيعتبر الجناح المتشدد في الإيكواس ضد الانقلاب، وفي الحقيقة، موقف الرئيس الحسن وتارا قبل أن يكون من اجل الدفاع عن الديموقراطية والشرعية في النيجر، وانما لترسيخ مبدأرفض الانقلاب حتى لا تصبح سمة سائدة فى منطقى الصحراء والساحل بعد نجاح الانقلاب في كل من مالي وغينيا وبوركينا فاسو وآخرا في النيجر