قبل أيام من بدء عرضه، منصة شاهد تروج لمسلسل سفاح الجيزة

مسلسل سفاح الجيزة، روجت منصة شاهد لمسلسل سفاح الجيزة قبل أيام من بدء عرضه، حيث نشر الحساب الرسمي للمنصة عبر موقع تبادل الصور إنستجرام مجموعة من صور الحلقة الأولى من المسلسل المنتظر.

حيث نشر حساب المنصة مجموعة من الصور مرفقة بتعليق “لقطات حصرية من الحلقات الأولى 🤫 مسلسل #سفاح_الجيزه من أعمال شاهد الأصلية 25 أغسطس #Shahid”.

إعلان تشويقي للمسلسل

طرحت منصة شاهد إعلانا تشويقيا جديدا للمسلسل المنتظر سفاح الجيزة والذي يقدم أحمد فهمي من خلاله شخصية جديدة ومختلفة.

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ركين سعد تروج لمسلسل سفاح الجيزة

وروجت الفنانة الأردنية ركين سعد لأحدث أعمالها وهو مسلسل سفاح الجيزة، حيث نشرت عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام الإعلان الرسمي للمسلسل وأرفقت تعليق “أخيرَا الإعلان الرسمي لمسلسل سفاح الجيزة المسلسل مستوحى من أحداث حقيقية.. قريبًا ٢٥/٨ على شاهد”.

هادي الباجوري يروج للمسلسل

كما روج المخرج هادي الباجوري لمسلسله الجديد سفاح الجيزة، ونشر الباجوري عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام الإعلان الرسمي للمسلسل وأرفق تعليق “أخيرًا الإعلان الرسمي لمسلسل سفاح الجيزة مستوحى من أحداث حقيقية قريبًا على شاهد”.

مسلسل السفاح.. سفاح الجيزة

ويأتي مسلسل سفاح الجيزة بطولة الفنانين أحمد فهمي وباسم سمرة، وركين سعد، إخراج هادي الباجوري، أشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.

ويتكون مسلسل سفاح الجيزة من 8 حلقات بإخراج هادي الباجوري ينتمي المسلسل إلى أعمال الإثارة والغموض، والتي مستوحاة من قصص واقعية وحقيقة، ويتحدث عن قضية "سفاح الجيزة" الشهيرة والذي صدرت حياله أحكام بالإعدام مؤجلًا، والذي انتشرت قصته في الصحافة المصرية.