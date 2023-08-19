إزالة 13 نقلة قمامة ورفع 16 إعلانا مخالفا بالزقازيق

أجرى المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الزقازيق صباح اليوم زيارة مفاجئة لعدد من مواقع العمل بدأها بالوحدة المحلية ببردين وكان فى استقباله المهندس السد العسيلى نائب رئيس المركز واحمد زكى رئيس الوحده المحلية حيث أشرف على أعمال النظافة الشاملة بالطريق العام الزقازيق - بلبيس والعكس والتى شملت رفع الأتربة والقمامة من جانبى الطريق ومن اعلى واسفل كوبرى بردين ورى الاشجار وازالة كافة الإشغالات الموجودة وازاحة الاتربه من على جانبى الطريق المتجه الى العصلوجى لتسهيل إنتظام حركة سير السيارات والحفاظ على أرواح المواطنين

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الوحدة المحلية ببنى عامر

كما توجه رئيس المركز بعدها لمقر الوحده المحليه ببنى عامر حيث التقى المحاسب السيد غنيم نائب رئيس المركز والمدينة وذلك للاطمنان على سير الاعمال داخل الوحده ومتابعة منظومة النظافه وكفائتها على الطرق تم توجه ايضًا الى الوحده المحليه بالشوبك بسطة للاطمئنان على سير الاعمال هناك وعلى الحديقه المنشاه حديثًا للاطمئنان على الاعمال التى تتم بها تأتى هذه الجهود لاضفاء لمسة جمالية لمداخل ومخارج المدينه ورفع كفائتها

13 نقلة قمامة وازالة 16 اعلان مخالف

ووجه الصناديلى العاملين بضرورة العمل الجاد لرفع معدلات النظافة العامة عبر ورديات العمل المختلفة وتحسين المظهر الجمالى لمدينة الزقازيق.كما انتقل ويتبعة السيد العسيلى نائب رئيس المركز لمتابعة أعمال المقلب بقرية بالغار وتم رفع تجمعات النقطه الوسيطة ونقل عدد ١٣نقله إلى المدفن الصحى ببلبيس بسيارات رئاسة المركز وذلك حفاظا على البيئة وصحة وسلامة المواطنين ومنع أي تصاعد للدخان أو التفاعل الذاتى للتراكمات وقام متابعة حملات الازالة باستمرار،حيث قامت الاجهزة بتنفيذ حمله ازالة الافتات والإعلانات المخالفه بمدينة الزقازيق بشارع الغشام وشارع موقف المنصوره وصحبهم قسم الإعلانات برئاسة المركز حيث تم رفع 16 اعلان مخالفة بزمام مركز الزقازيق

فك شدة خشبية وازالة تعدى للبناء بدون ترخيص

هذا وقد نجح المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينه الزقازيق يرافقه المهندس السيد غنيم نائب رئيس المركز لشئون التعديات والإشغالات والإزالات في وقف ثلاثة حالات تعد في المهد بالغشام وإزالة حالة تم صبها بحي المستشارين كما تم فك شدة خشبية بالكامل بالوحدة المحلية ببهنباي بالإضافة إلى تنفيذ إزالة تعد بدون ترخيص بالوحدة المحلية بالزنكلون على مساحة ٢٠٠متر، وإحالة كافة المخالفين لجهات الاختصاص للتحقيق التصدى لأى بناء مخالف لمنع التعدى على أملاك الدولة كما قام بمتابعة أعمال النظافة العامة بقريه بني عامر وطول الطريق الزراعي الواصل من المسلمية حتى نزلة كوبري كفر عبد العزيز وطريق الزراعة ووذلك تنفيذا لتوجيهات ولتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه والتى امر فيها المحافظ رؤساء المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية بضرورة التصدى لاى تعدى بالمهد وازالته على الفور والتى تتفق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنع اى تعدى على اراضى املاك الدولة والارض الزراعية

رفع 20 تقلة قمامة الى المدفن الرئيسي ببلبيس

وقال انه كلف المحاسب السيد العسيلى نائب رئيس المركز والمدينة لتحسين البيئة بتنفيذأعمال فى المقلب بقرية الغار ورفع تجمعات النقطه الوسيطة ونقل عدد ١٢نقله إلى المدفن الصحى ببلبيس بسيارات رئاسة المركز و٨نقلات بمعدات التدخل السريع للمحافظه وذلك حفاظا على البيئة وصحة وسلامة المواطنين ومنع أي تصاعد للدخان أو التفاعل الذاتى للتراكمات ووجه الصناديلى لعدد من مواقع العمل بدأها بالوحدة المحلية ببنى عامر حيث أشرف على أعمال النظافة الشاملة بالطرق والتى شملت رفع الأتربة والقمامة من جانبى الطريق وازالة كافة الإشغالات الموجودة لتسهيل إنتظام حركة سير السيارات والحفاظ على أرواح المواطنين.

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