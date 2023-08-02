الصناديلى يتفقد الوحدات المحلية بالزقازيق بالشرقية

توجه المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الزقازيق صباح اليوم لعدد من مواقع العمل بدأها بالوحدة المحلية ببردين حيث أشرف على أعمال النظافة الشاملة بالطريق العام الزقازيق - بلبيس والعكس والتى شملت رفع الأتربة والقمامة من جانبى الطريق وازالة كافة الإشغالات الموجودة لتسهيل إنتظام حركة سير السيارات والحفاظ على أرواح المواطنين.

طريق تلحوين التابع للوحدة المحلية بشيبة

كما تفقد طريق تلحوين التابع للوحدة المحلية بشيبة وذلك لمتابعة أعمال مسح وتمهيد وتوسعة الطريق العام، وبنهاية الجولة توجه رئيس المركز الى وحدة بالزنكلون لمتابعة اعمال النظافة العامة من رفع السفوحة بالطريق العام وزراعة ورى وتهذيب الاشجار المثمرة لاضفاء لمسة جمالية للطريق وجه الصناديلى العاملين بضرورة العمل الجاد لرفع معدلات النظافة العامة عبر ورديات العمل المختلفة وتحسين المظهر الجمالى لمدينة الزقازيق.

Advertisements

تنفيد تكليفات الرئيس السيسي

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظ الشرقية بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة والتجميل كما قام يسرى راشد نائب رئيس المركز بدفع الجليدر برئاسة المركز للتعاون مع الوحدة المحلية بشيبة النكارية فى تمهيد وتسوية طريق تل حوين وقرية بنى شبل وطريق ميت غمر وذلك حفاظًا على المظهر الجمالي والحضارى لمدخل الوحدة وكذلك تم بالوحدة المحلية بالنخاس مواصلة اعمال النظافة اليومية والتجميل بالطريق العام ميت غمر - الزقازيق وكذلك ري الاشجار، فى حين قامت كل من الوحدات المحلية ( الشوبك، العصلوجى، بيشة ) بحملات نظافة بالمداخل الرئيسية والقرى شملت رفع تراكمات القمامة والأتربة ورى الأشجار المثمرة على جانبى الطريق لاعطاء لمسة جمالية للطريق كما تم رفع تراكمات القمامة بدوران الشوبك،طريق الغار، شارع الزراعة، أسفل كوبرى الزراعة، كوبرى كفر عبد العزيز وحى مبارك وذلك بجهود قسم تحسين البيئة برئاسة المركز.

سيد فوزى رئيس وحدة شيبة

كما كلف سيد فوزى رئيس وحده شيبه بالتعامل مع شكوى وارده بشأن مخالفة محل للاطعمه تتصاعد منه الادارية الناتجه من الشوى بدون مدخنه بشارع السلام بجوار مستشفيات صيدناوى التابعه للوحده رئاسته وتم التعامل مع المخالفه وإيقاف الأدخنة المتصاعده حفاظا على صحة المواطنين بمتابعة رئيس الوحدة والقسم الهندسي والمتابعة الميدانيه للوحده وتحويل المخالف إلى جهة الاختصاص للتحقيق

متابعة المشروعات القومية بالزقازيق

بمتابعة المشروعات القومية بنطاق الوحدة المحلية بشيبة النكارية تم المرور على مشروع الصرف الصحي بعزبة أبو زيد التابعة للوحدة المحلية وتم العمل على حل المشاكل التي تواجه منظومة العمل وتذليل المعوقات وذلك تحت إشراف السيد فوزي رئيس الوحدة المحلية بشيبة النكارية وفريق العمل المعاون له ومازال العمل كما تم تقنين الاوضاع للمحلات التجارية الغير مرخصة وتحصيل رسوم النظافه ومنها إلى متابعة اعمال النظافة العامة بمدينة الزقازيق فى جميع القطاعات التابعة لرئاسة المركزومازالت الأعمال مستمره يوميا على مدار الساعة بقيادة المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الزقازيق بدون كلل أو توقف لخلق بيئة صحيه للمواطنين ورفع مستوى النظافة العامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ