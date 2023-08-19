نصائح علم الأيورفيدا الفعالة للحصول على بشرة مثالية

الأيورفيدا، علم قديم يعتمد على فكرة اللجوء للطبيعة لعلاج مختلف مشاكل الجسم الصحية، والأيورفيدا لا يعتمد فقط على فكرة العلاجات الطبيعية، ولكنه أيضًا أسلوب حياة يساعدك على تبني عادات أفضل في أسلوب الحياة، فلا يمكننا أن نعتبره الطب البديل، أو طب الأعشاب، لأنه لا يتوقف فقط عند العلاج من الطبيعة.

نصائح علم الأيورفيدا لجمالك

التدليك بالزيوت

ويقدم علم الأيورفيدا القديم، العديد من الحلول الفعالة في الحصول على بشرة مثالية، تحت كل الظروف، من خلال السطور التالية، ووفقا لموقع"stylecraze".

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نامي مبكرا واستيقظى مبكرا

بصرف النظر عن جعلك صحية وحكيمة، فإن هذه العادة تحمي جمالك. إن السهر لأوقات متأخرة، وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يزيد من عدد الخلايا الالتهابية في جسمك والتي تتفاقم وتسبب مشاكل الجلد، مثل حب الشباب والتهاب الجلد. علاوة على ذلك، فإنها تجعل نظام ترطيب البشرة يتلاشى، مما يجعل بشرتك تجف وتشيخ بسرعة.

لا تخلطي بين الأطعمة غير المتوافقة

الغذاء دواء ولكن يمكن أن يتحول إلى سم عند تناوله في تركيبة خاطئة. تجنبي هذه المواد الغذائية غير المتوافقة للعناية ببشرتك وصحتك.

الحليب والفواكه:

حتى إذا كنتي تحبين الزبادي الممزوج بالفواكه، فتجنبيه، لأنه يتم هضم الفواكه بسرعة، ويأخذ الحليب وقتًا في الهضم. مما يؤدي إلى تخثر الفاكهة مع الحليب ويؤدي ذلك إلى الإصابة بالحموضة.

الحليب واللحوم

تجنب تناول منتجات الألبان (بما في ذلك الحلويات) مع الأسماك واللحوم، لأن السمك يسخن جسمك، بينما يبرده الحليب. الجمع بين هذه الأطعمة المتناقضة يعيق قنوات الجسم الحيوية.

المشروبات الباردة بعد الوجبة

تجنب تناول المشروبات المثلجة أو الباردة بعد الوجبات. وذلك لأن البرد يثبط عصارات الجهاز الهضمي ويسبب مشاكل في المعدة. ينطبق هذا أيضًا على الزبادي المجمد والآيس كريم بعد (أو قبل) الوجبات.

السمن والعسل

يتفاعل كلاهما، عند تناولهما معًا، مع الأحماض الهضمية في الجسم وينتجان منتجات ثانوية سامة يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالأمراض الروماتيزمية والعصبية والجلدية.

شرب الشاي

من المهم الحفاظ على رطوبتك طوال اليوم. اشربي الماء وتناولي شاي الأعشاب أيضًا. اصنعي الشاي باستخدام الأعشاب مثل البابونج أو الزنجبيل أو الليمون، وتناوليه في فترة ما بعد الظهر للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، الذي بدوره يساعد في الحفاظ على البشرة متوهجة.

اشربي شاي الاعشاب

تناولي الخضروات ذات المحتوى المائي العالي

يمكن هضم الخضروات عالية المحتوى المائي بسهولة. الخضروات مثل الجزر والفجل والخس والخيار مفيدة لجميع أنواع البشرة. تعمل كمنقيات للبشرة، سواء قمتي بطهيها أو تقطيعها إلى مكعبات وصنع سلطة. احرصي دائمًا على مزج ما لا يقل عن 3-5 خضراوات بأي شكل للحفاظ على صحة بشرتك.

ممارسة الرياضة

فهي ليست مفيدة لقلبك ورئتيك فحسب، بل إنها أيضًا مفتاح لبشرة جميلة ومتوهجة. تعمل التمارين الرياضية على تعزيز الدورة الدموية وتنظيم التمثيل الغذائي للبشرة للحفاظ على صحتها وشبابها. هذا يجعل بشرتك تتوهج من الداخل.

مارسي تمارين التنفس

يمكن أن يكون للضغط النفسي تأثيرا سلبيا على صحة الجلد، أكثر من الإجهاد البدني، ولذلك تمارين التحكم في التنفس طريقة رائعة للتخلص من التوتر وتهدئة عقلك.

قبل الذهاب للنوم، قومي بتمرين تنفس بسيط. استنشقي واملأي بطنك بالهواء. ثم دعيها ترتفع. املأي رئتيك ثم ازفري ببطء بترتيب معاكس. اتبعي هذا لمدة 5 إلى 20 دقيقة قبل النوم أو خلال أي وقت من اليوم.

التأمل

قد تتساءلين كيف يمكن أن يجعل هذا بشرتك جميلة ومتوهجة.

يساعد التأمل في تهدئة عقلك، عندما يكون عقلك في حالة راحة، تتدفق الطاقة الإيجابية أو "تشي" عبر جسمك، وتغمر خلاياك بالطاقات الحيوية. هذا لا يقلل من الإجهاد فحسب، بل يجدد بشرتك أيضًا.

رطبي بشرتك

الحفاظ على رطوبة بشرتك أمر بالغ الأهمية. بصرف النظر عن شرب كمية كافية من الماء، احرصي على تدليك بشرتك بالزيت. يعد التدليك بالزيت أو "الأبيانجا" جزءًا حيويًا من روتين العناية بالبشرة في الأيورفيدا.

إن تدليك بشرتك بالزيوت العشبية لا يريح عضلاتك وأنسجتك فحسب، بل يعزز أيضًا تدفق الدم. كما أنه يحافظ على جفاف الجلد.

للحصول على أفضل النتائج، قومي بتدليك بشرتك بالزيت قبل أن تدخلي السرير مباشرة، حتى تحصل على الوقت الكافي لتجديد نفسها والانتفاع من خيرات الزيت.

تناولي البذور والمكسرات

إضافة البذور والمكسرات إلى نظامك الغذائي المعتاد تحافظ على صحة بشرتك، لما تحتويه على دهون صحية مفيدة لنظام القلب والأوعية الدموية وكذلك بشرتك، كما أنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف. تناولي بذور عباد الشمس واللوز والفستق وبذور الكتان بانتظام للحصول على بشرة متوهجة.