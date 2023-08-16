الأربعاء 16 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع جنيهين في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم،
أسعار الأسماك اليوم، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت  أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء 16- 8- 2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

وتراوح سعر كيلو بوري ممتاز كبير في سوق الجملة اليوم الأربعاء من 80 إلى 100 جنيه، يانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، كيلو بوري وسط بسعر 60 إلى 70 جنيهًا، بلطي ممتاز كبير من 69 إلى 77 جنيهًا،  بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، كيلو بلطي أسواني من 20 إلى 60 جنيهًا،  بلطي حجم متوسط بسعر من 64 إلى 68 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

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وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأربعاء، جمبري طازج صغير من 70 إلى 170 جنيهًا، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 180 إلى 300 جنيه، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق،  جمبري متوسط مجمد بسعر 100 إلى 250 جنيهًا.

وتراوح سعرسمك لوت في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأربعاء، من 60 إلى 140 جنيهًا، بياض أملس ممتاز بلدي من 60 إلى 100 جنيه،  شيلان بسعر من 20 إلى 40 جنيهًا، بربون ممتاز بسعر من 60 إلى 70 جنيهًا، بربون مجمد سعر من 25 إلى 35 جنيهًا.

وسجلت سعر سمك كشر في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الأربعاء من 30 إلى 50 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 210 جنيهًا، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، سمك حدادي سعر من 10 إلى 20 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.

وسجلت سعر قراميط  من 20 إلى 40 جنيهًا، سمك سابيا من 180 إلى 300 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، وقار من سعر 80 إلى 120 جنيهًا، مكرونة خليجي بسعر 55 إلى 65 جنيهًا، باغة بسعر من 10 إلى 30 جنيهًا، مكرونة سويسي 70 جنيهًا إلى 95 جنيهًا، بانخفاض 25 جنيهًا عن سعره السابق، ثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا.

وأما أسعار أنواع الأسماك الأخرى في سوق العبور لجملة السمك، اليوم الأربعاء، سجل سمك سردين من 35 إلى 75 جنيهًا، كاليماري من 180 إلى 300 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، مرجان حجم وسط من 35 إلى 45 جنيهًا،  بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، شعور من 30 إلى 50 جنيهًا، سبيط من 180 إلى 300 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق،.

وتراوح سمك موسى في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأربعاء، من 180 إلى 280 جنيهًا، سعر قشر بياض من 80 إلى 120 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، مرجان مجمد سعر من 20 إلى 30 جنيهًا، مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيهًا، دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا.

وسجل سعر سمك موزة من 40 إلى 80 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، بربون متوسط الحجم من 40 إلى 60 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين مجمد سعر من 35 إلى 75 جنيهًا، مازليا بسعر من 30 إلى 50 جنيهًا.

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أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 16-8-2023 في الدقهلية

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