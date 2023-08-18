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اقتصاد

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة 18-8-2023

أسعار الأسماك اليوم،
أسعار الأسماك اليوم، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت  أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة 18- 8-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة

وتراوح سعر كيلو بوري ممتاز كبير في سوق الجملة اليوم الجمعة من 80 إلى 110 جنيهات، كيلو بوري وسط بسعر 60 إلى 70 جنيهًا، بلطي ممتاز كبير من 68 إلى 78 جنيهًا، كيلو بلطي أسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 65 إلى 67 جنيهًا، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

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وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الجمعة، جمبري طازج صغير من 80 إلى 170 جنيهًا، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 180 إلى 300 جنيه، جمبري متوسط مجمد بسعر 100 إلى 250 جنيهًا.

وتراوح سعر سمك لوت في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الجمعة، من 60 إلى 140 جنيهًا،  بربون ممتاز بسعر من 60 إلى 70 جنيهًا، بياض أملس ممتاز بلدي من 60 إلى 100 جنيه،  شيلان بسعر من 20 إلى 40 جنيهًا، بربون مجمد سعر من 25 إلى 35 جنيهًا.

وسجلت سعر سمك كشر  في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الجمعة من 30 إلى 50 جنيهًا، سمك حدادي سعر من 10 إلى 20 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 210 جنيهًا، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.

وسجل سعر قراميط  من 20 إلى 40 جنيهًا، باغة بسعر من 10 إلى 30 جنيهًا، سمك سابيا من 175 إلى 275 جنيهًا، وقار من سعر 80 إلى 120 جنيهًا، مكرونة خليجي بسعر 55 إلى 65 جنيهًا، مكرونة سويسي 60 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، ثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا.

وأما أسعار أنواع الأسماك الأخرى في سوق العبور لجملة السمك، اليوم الجمعة، سجل سمك سردين من 35 إلى 75 جنيهًا، كاليماري من 175 إلى 275 جنيهًا، مرجان حجم وسط من 35 إلى 45 جنيهًا،  شعور من 30 إلى 50 جنيهًا، سبيط بسعر من 175 إلى 275 جنيهًا.

وتراوح سمك موسى في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الجمعة، من 180 إلى 280 جنيهًا، مرجان مجمد سعر من 20 إلى 30 جنيهًا، سعر قشر بياض من 70 إلى 110 جنيهات، مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيهًا، دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا.

وسجل سعر سمك موزة من 40 إلى 80 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، سردين مجمد سعر من 35 إلى 75 جنيهًا، بربون متوسط الحجم من 45  إلى 65 جنيهًا، قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا،  مازليا بسعر من 30 إلى 50 جنيهًا.

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