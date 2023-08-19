السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار السمك البلطي في الأسواق، 160 جنيهًا أعلى سعر للكيلو بلطي

أسعار سمك البلطي
أسعار سمك البلطي في الأسواق، فيتو

أسعار السمك البلطي في الأسواق، ارتفعت أسعار أسماك البلطي في الأسواق، خلال الفترة الحالية، حيث قفزت أسعار البلطي ممتاز في سوق العبور لجملة الأسماك من سعر 65 جنيهًا حتى 69 جنيهًا، لأسعار تتراوح من 68 إلى 78 جنيهًا.

أسعار سمك البلطي في سوق الجملة ومحلات بيع الأسماك

«فيتو» تنشر أسعار سمك البلطي في سوق العبور للجملة وفي أسواق بيع الأسماك، فضلًا عن أسعار البلطي في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت:

أسعار أسماك البلطي في الأسواق، فيتو

أسعار السمك البلطي في سوق العبور للجملة

في البداية نستعرض أسعار السمك البلطي في سوق العبور للجملة، سجلت أسعار بلطي ممتاز كبير في سوق العبور من 68 إلى 78 جنيهًا، كيلو بلطي أسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 65 إلى 67 جنيهًا، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

Advertisements

160 جنيهًا أعلى سعر لكيلو سمك بلطي كبير في المحلات

ولنتقل إلى رصد أسعار أسماك البلطي في المحلات وأسواق بيع الأسماك، بلغ سعر كيلو سمك بلطي كبير الحجم في الأسواق ومحلات بيع الأسماك من 145 جنيهًا  إلى 160 جنيهًا 

90 جنيهًا أعلى سعر لكيلو البلطي ممتاز في الأسواق

ولنتقل إلى رصد أسعار أسماك البلطي في المحلات وأسواق بيع الأسماك، بلغ متوسط سعر سمك بلطي ممتاز نحو 80 جنيهًا، ليتراوح سعركيلو بلطي ممتاز من 75 جنيهًا إلى 90 جنيهًا.

70 جنيهًا أعلى سعر لكيلو سمك بلطي صغير الحجم في الأسواق

أما أسعار بلطي صغير في محلات بيع الأسماك، سجل متوسط سعر كيلو بلطي صغير الحجم نحو 51.05 جنيه، ليتراوح سعر كيلو بلطي صغير الحجم من 25 جنيهًا إلى 70 جنيهًا.

أسعار أسماك البلطي في الأسواق، فيتو

50 جنيهًا أقل سعر لكيلو السمك بلطي أسواني في الأسواق

وعن أسعار البلطي الأسواني، بلغ متوسط سعر البلطي الأسواني من 67.8 جنيه، ليتراوح سعر كيلو البلطي الأسواني من 50 جنيهًا إلى 85 جنيهًا.

35 جنيهًا أقل سعر لكيلو السمك البلطي متوسط الحجم في الأسواق

وفيما يخص أسعار البلطي متوسط الحجم، سجل متوسط سعر بلطي متوسط الحجم نحو 67.05 جنيه، ليتراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 35 جنيهًا إلى 90 جنيهًا.

220 جنيهًا أعلى سعر لكيلو فيليه بلطي في محلات بيع الأسماك

أما أسعار فيليه بلطي في محلات بيع الأسماك والأسواق، سجل متوسط سعر فيليه بلطي نحو 120 جنيهًا، ليتراوح سعر كيلو فيليه بلطي نحو 80 جنيهًا إلى 220 جنيهًا.

أسعار سمك البلطي في الأسواق، فيتو

أسعار أسماك البلطي وزن نصف كيلو في السلاسل الغذائية الكبرى

وعن أسعار البلطي في محلات بيع الأسماك والسلاسل الغذائية الكبرى، حيث أتاحت المحلات عبوات وزن نصف كيلو من سمك البلطي، حيث سجل نصف كيلو سمك بلطي متوسط الحجم نحو 49.98 جنيه، نصف كيلو سمك بلطي فيليه نحو 129.98 جنيه، نصف كيلو سمك بلطي سوبر نحو 47.48 جنيه.

100 جنيه أعلى سعر لكيلو السمك البلطي متوسط الحجم في السلاسل الغذائية

وبلغ سعر كيلو بلطي متوسط الحجم في محلات بيع الأسماك والسلاسل الغذائية الكبرى، نحو 100 جنيه، كيلو سمك بلطي فيليه بسعر 260 جنيهًا، كيلو بلطي سوبر بسعر 94 جنيهًا.

txt

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة 18-8-2023

txt

روشتة إحياء زمن البلطي.. سمكة الغلبان.. تعميق البحيرات والصيد الجائر وراء تراجع الإنتاج من المصائد الطبيعية.. وخبير: يمكننا مضاعفة أسماك بحيرة ناصر 10 مرات

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار البلطى اسعار السمك اسعار السمك البلطي أسعار سمك البلطي أسماك البلطي اسواق بيع الاسماك البلطى السمك البلطي بيع الأسماك سمك البلطي سمك بلطي سوق العبور فيليه بلطي

مواد متعلقة

تراجع القوى الشرائية زلزال ضرب سوق الدجاج في مصر، أين تتجه أسعار الفراخ؟

4 جنيهات ارتفاعًا في أسعار البوري بسوق العبور اليوم

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يسجل 74 جنيها وتراجع البوري

أسعار الأسماك اليوم، الكابوريا بـ 160 جنيهًا

أسعار الأسماك في سوق العبور، البلطي بـ 74 جنيهًا والجمبري بـ 480

أسعار الأسماك اليوم 150 جنيهًا للبوري و80 للبلطي

أسعار أسماك البوري تتراجع 19 جنيهًا في سوق العبور اليوم

استقرار أسعار الأسماك وفيليه بلطي يسجل 210 جنيهات

الأكثر قراءة

بعد فيديو الفضائح، رئيسة وزراء فلندا تتخلى عن الرسميات وتنشر مشاهد مثيرة (صور)

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 19 أغسطس 2023

الجرعة المنشطة، الصحة تنصح هؤلاء بتناول تطعيم كورونا للحماية من متحور Eg.5

أسعار السمك البلطي في الأسواق، 160 جنيهًا أعلى سعر للكيلو بلطي

أسعار الأسمنت اليوم السبت 19-8-2023 في الأسواق

موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا

السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم

بعد حديثه المستفز عن الكويت، وزير لبناني يثير الجدل عن "قمح مصر"

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد فيديو الفضائح، رئيسة وزراء فلندا تتخلى عن الرسميات وتنشر مشاهد مثيرة (صور)

بعد حديثه المستفز عن الكويت، وزير لبناني يثير الجدل عن "قمح مصر"

سقوط سائح سعودي من الطابق السادس بأحد فنادق مدينة كان الفرنسية (فيديو)

هروب المصلين والإمام أثناء خطبة الجمعة بأحد مساجد واشنطن بعد بلاغ بوجود قنبلة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

السكك الحديد تعتذر للركاب عن تأخيرات القطارات

أسعار الأسمنت اليوم السبت 19-8-2023 في الأسواق

أسعار الجبس اليوم السبت 19-8-2023 في السوق المصري

أسعار العدس اليوم السبت 19-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، ليفربول مع بورنموث.. وانطلاق الدوري الإيطالي والألماني

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 19- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 19- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية