أسعار السمك البلطي في الأسواق، 160 جنيهًا أعلى سعر للكيلو بلطي

أسعار السمك البلطي في الأسواق، ارتفعت أسعار أسماك البلطي في الأسواق، خلال الفترة الحالية، حيث قفزت أسعار البلطي ممتاز في سوق العبور لجملة الأسماك من سعر 65 جنيهًا حتى 69 جنيهًا، لأسعار تتراوح من 68 إلى 78 جنيهًا.

أسعار سمك البلطي في سوق الجملة ومحلات بيع الأسماك

«فيتو» تنشر أسعار سمك البلطي في سوق العبور للجملة وفي أسواق بيع الأسماك، فضلًا عن أسعار البلطي في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت:

أسعار أسماك البلطي في الأسواق، فيتو

أسعار السمك البلطي في سوق العبور للجملة

في البداية نستعرض أسعار السمك البلطي في سوق العبور للجملة، سجلت أسعار بلطي ممتاز كبير في سوق العبور من 68 إلى 78 جنيهًا، كيلو بلطي أسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 65 إلى 67 جنيهًا، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

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160 جنيهًا أعلى سعر لكيلو سمك بلطي كبير في المحلات

ولنتقل إلى رصد أسعار أسماك البلطي في المحلات وأسواق بيع الأسماك، بلغ سعر كيلو سمك بلطي كبير الحجم في الأسواق ومحلات بيع الأسماك من 145 جنيهًا إلى 160 جنيهًا

90 جنيهًا أعلى سعر لكيلو البلطي ممتاز في الأسواق

ولنتقل إلى رصد أسعار أسماك البلطي في المحلات وأسواق بيع الأسماك، بلغ متوسط سعر سمك بلطي ممتاز نحو 80 جنيهًا، ليتراوح سعركيلو بلطي ممتاز من 75 جنيهًا إلى 90 جنيهًا.

70 جنيهًا أعلى سعر لكيلو سمك بلطي صغير الحجم في الأسواق

أما أسعار بلطي صغير في محلات بيع الأسماك، سجل متوسط سعر كيلو بلطي صغير الحجم نحو 51.05 جنيه، ليتراوح سعر كيلو بلطي صغير الحجم من 25 جنيهًا إلى 70 جنيهًا.

أسعار أسماك البلطي في الأسواق، فيتو

50 جنيهًا أقل سعر لكيلو السمك بلطي أسواني في الأسواق

وعن أسعار البلطي الأسواني، بلغ متوسط سعر البلطي الأسواني من 67.8 جنيه، ليتراوح سعر كيلو البلطي الأسواني من 50 جنيهًا إلى 85 جنيهًا.

35 جنيهًا أقل سعر لكيلو السمك البلطي متوسط الحجم في الأسواق

وفيما يخص أسعار البلطي متوسط الحجم، سجل متوسط سعر بلطي متوسط الحجم نحو 67.05 جنيه، ليتراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 35 جنيهًا إلى 90 جنيهًا.

220 جنيهًا أعلى سعر لكيلو فيليه بلطي في محلات بيع الأسماك

أما أسعار فيليه بلطي في محلات بيع الأسماك والأسواق، سجل متوسط سعر فيليه بلطي نحو 120 جنيهًا، ليتراوح سعر كيلو فيليه بلطي نحو 80 جنيهًا إلى 220 جنيهًا.

أسعار سمك البلطي في الأسواق، فيتو

أسعار أسماك البلطي وزن نصف كيلو في السلاسل الغذائية الكبرى

وعن أسعار البلطي في محلات بيع الأسماك والسلاسل الغذائية الكبرى، حيث أتاحت المحلات عبوات وزن نصف كيلو من سمك البلطي، حيث سجل نصف كيلو سمك بلطي متوسط الحجم نحو 49.98 جنيه، نصف كيلو سمك بلطي فيليه نحو 129.98 جنيه، نصف كيلو سمك بلطي سوبر نحو 47.48 جنيه.

100 جنيه أعلى سعر لكيلو السمك البلطي متوسط الحجم في السلاسل الغذائية

وبلغ سعر كيلو بلطي متوسط الحجم في محلات بيع الأسماك والسلاسل الغذائية الكبرى، نحو 100 جنيه، كيلو سمك بلطي فيليه بسعر 260 جنيهًا، كيلو بلطي سوبر بسعر 94 جنيهًا.