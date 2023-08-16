بزيادة 800 ألف جنيه، زيادة في أسعار سيارات BMW في مصر

سيارات BMW، حالة من الغضب تسيطر علي مستهلكي السيارات في مصر ، بعد ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه تصل قيمة الزيادة نحو 800 الف جنيه خلال شهر أغسطس الجاري لعام 2023.

ونرصد في التقرير التالي اسعار سيارات BMW الألمانية خلال شهر أغسطس وهي كالتالي:-

أسعار BMW X3 الجديدة 2023

يصل سعر الفئة الاولي X3 xDrive 30i xLine نحو 3 مليون و600 ألف جنيه بدون تغيير.

أسعار BMW X3 الجديدة موديل 2024

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يصل سعر الفئة الاولى X3 xDrive 30i xLine نحو 3 مليون و800 ألف جنيه بدلًا من 3 مليون و600 ألف جنيه بزيادة 200 ألف جنيه.

أسعار BMW X4 موديل 2023

يصل سعر الفئة الاولى X4 xDrive30i M Sport نحو 3 مليون و850 ألف جنيه بدون تغيير.

أسعار سيارات BMW X4 موديل 2024

يصل سعر الفئة الاولي X4 xDrive30i M Sport نحو 4 مليون و200 ألف جنيه بدلًا من 3 مليون و850 ألف جنيه بزيادة 350 ألف جنيه.

أسعار سيارات BMW X5 موديل 2023

يصل سعر الفئة الاولي X5 xDrive40i xLine نحو 4 مليون و800 الف جنيه بدون تغيير.

يصل سعر الفئة الثانية X5 M50i نحو 6 مليون و100 ألف جنيه بدلًا من 5 مليون و900 ألف جنيه بزيادة 200 ألف جنيه.

أسعار سيارات BMW X5 موديل 2024

يصل سعر الفئة الاولي X5 xDrive40i xLine بسعر 5 مليون و500 ألف جنيه بدلًا من 4 مليون و800 الف جنيه بزيادة 700 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية X5 M60i موديل 2024 بسعر 6 مليون و800 ألف جنيه.