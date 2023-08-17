أسعار الخضراوات اليوم، الخيار يرتفع لسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الخميس 17 أغسطس 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

«فيتو» تنشر في السطور التالية: أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة الخميس 17 أغسطس 2023، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

وسجلت أسعار الخضار في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الخميس، تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو البطاطس من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، سعر كيلو البصل من 9 إلى 17 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، سعر كيلو الطماطم من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، الكوسة من سعر 7 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

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وبلغ سعر كيلو جزر بدون عروش سعر من 7 إلى 10 جنيهات، الفاصوليا من 19 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات، باذنجان بلدي من 4 إلى 6.5 جنيه، باذنجان رومي من 5 إلى 6 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، باذنجان أبيض من 4.5 إلى 6.5 جنيه.

وتراوح سعر فلفل رومي بلدي من 7 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فلفل حامي بلدي من 5 إلى 9 جنيهات، فلفل حامي صوب ما بين 4 إلى 9 جنيهات، فلفل رومي صوب من 7 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 14 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

وبلغ سعر البطاطا سعر من 5 إلى 8 جنيهات، كيلو الثوم من 24 إلى 30 جنيهًا، الملوخية من 3 إلى 5 جنيهات، خيار بلدي من 8 إلى 12 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، البامية من 25 إلى 30 جنيهًا، خيار صوب من 12 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

وعن أسعار الزيتون في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الخميس، وتراوح سعر زيتون بيكول ومنزيل بسعر من 14 إلى 20 جنيهًا، زيتون تفاحي من 20 إلى 28 جنيهًا، زيتون عزيزي لكويد بسعر من 18 إلى 22 جنيهًا، زيتون دولسى وعاص من سعر 14 إلى 20 جنيهًا، زيتون عجيزي وشملالي من سعر 14 إلى 20 جنيهًا.

وتراوح سعر ليمون أضاليا من 4 إلى 7 جنيهات، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرتونة تحتوي على 2 كيلو عيش غراب بـ 80 جنيهًا، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، خس مر بنحو 3 جنيهات، الليمون بلدي من 6 إلى 20 جنيها، قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، قثاء من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

وبلغ سعر طبق روز ميري وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو شبت من 60 إلى 80 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كرفس نحو 12 جنيهًا، نعناع نحو 7.5 جنيه، كرنب أحمر بـ 6.5 جنيه.

وسجل سعر كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، كيلو كسبرة من 60 إلى 80 جنيهًا، كيلو جرجير من 60 إلى 80 جنيهًا، كيلو بقدونس سعر من 60 إلى 80 جنيهًا، بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة بـ 8 جنيهات.

وتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات، فجل صيني بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، خس من 3 إلى 4 جنيهات، فينوكيا بسعر من 3 إلى 4 جنيهات.