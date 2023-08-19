سلمى نصر: «3 مقاعد في القطار الأخير» وش الخير، ورد فعل الجمهور وسام (صور)

حصدت الفنانة الشابة سلمى نصر على جائزة أفضل ممثلة صاعدة في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة، وذلك عن دورها في مسرحية "ثلاثة مقاعد في القطار الأخير" لفريق مسرح كلية الإعلام جامعة القاهرة.

سلمى نصر

وأكدت سلمى نصر في تصريح خاص لـ"فيتو" إنه كانت هناك تحديات تواجه العرض قبل مشاركته في المهرجان القومي للمسرح هذا العام، قائلة: "كان في بعض المشاكل وكان احتمال لا نشارك في المهرجان القومي وكنا سنعتذر لكن الحمد لله جميع الأمور تم حلها وشاركنا بالفعل وحققنا جوائز عديدة".

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وأضافت: "لذلك كان التدريب قبل المشاركة في المهرجان القومي مكثفا.. وكنا نسعى لحصول العرض على جوائز والحمد لله اننا قدرنا نعمل دا.. ولما عرضنا يومين في المهرجان ردود الفعل كانت جميلة جدا من الجمهور ولجنة التحكيم وكل اللي حضروا العرض".

جائزة أفضل ممثلة صاعدة بالمهرجان

وتابعت أفضل ممثلة صاعدة بالمهرجان: "رد فعل الجمهور فوق راسي ووسام.. احنا من غير كلامهم لا شيء.. ولو مكنتش حصلت على الجائزة مكنتش هزعل ابدا لان تفاعل الجمهور مع العرض أسعدني جدا".

مسرحية ثلاثة مقاعد في القطار الأخير

واختتمت سلمى نصر حديثها قائلة: "مسرحية ثلاثة مقاعد في القطار الأخير وش الخير عليا والسبب في كل حاجة حلوة حصلت لي.. كما العرض فيه رسائل مهمة لكل الناس نتمنى يكون سبب في التغيير للأفضل".

المهرجان القومي للمسرح المصري

وأقيمت فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وحملت الدورة اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".