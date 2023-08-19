السبت 19 أغسطس 2023
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دين ودنيا

واعظة بالأوقاف تحذر من عدم الرضا بما قسمه الله للعبد

ت الدكتورة فاطمة
ت الدكتورة فاطمة عنتر، الواعظة بوزراة الأوقاف، فيتو

حذرت الدكتورة فاطمة عنتر، الواعظة بوزراة الأوقاف، من عدم الرضا بما قسمه الله للعبد، مضيفة: "حتى الآن فى ناس لا ترضى بما قسمه الله لها، فتجد فتيات غير راضيه إنها خلقت أنثى فتتشبه بالرجال، وبيكون عندها سخط فبتقلد الأولاد فى لبسهم وطريقة كلامهم، فهى لا ترضى بروبية الله لها".

كيفية الرضا بما قسمه الله 

وتابعت الواعظة بوزارة الأوقاف، خلال حوارها ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "عشان أوصل لرضا الله، لازم اتقبل وسكون القلب لحكم الله لى، وليس فقط الصبر، فهناك فارق بينهما، فالصبر هو حبس النفس عن السخط، والله يوفى الإنسان على صبره بدون حساب، والصبر لا يوضع على الميزان"، مستشهد بقول الله سبحانه وتعالى: "إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ".

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واستكملت: "الرضا هو سعادة وسكون وانشراح القلب والصدر، تجاه أقدار وحكم الله، فمثلا طالب جاب مجموع مش عاجبه أوى، فهنا نجد الصبر والرضا فى تقبله، فيقول الحمد لله ربنا كرمنى واختيار ربنا لى، أكبر خير، فالابتلاء قد يبتلى بالخير والشر، فالابتلاء ممكن يكون خير وممكن يكون شر"، مستشهد بقول الله سبحانه وتعالى: "فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ"

فاطمة عنتز: لازم كل زوج وزوجة يعبروا عن حبهم لبعض

وفي سياق متصل قالت الدكتورة فاطمة عنتر، الواعظة بوزراة الأوقاف، إن الهدف من الزواج، هو آية من آيات الله هدفها السكينة والمودة والرحمة، لافتة إلى أن الخلق خلق المرأة من ضلع الرجل حتى تفضل فى كنفه وحمايته ورعايته، وبجانب قلبه، ليحبها ويحتضنها.

وتابعت الواعظة بوزارة الأوقاف، خلال حوارها  ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "الزواج هدفه يكون فيه اطمئنان وسكينة، عشان نعمر فى الأرض، فالحب شعور داخلى لكن المودة أشمل وأهم، ففى ناس كتير بتحب ولا تقول لزوجاتها".

واستكملت: "لازم كل زوج وزوجه يعبروا عن حبهم لبعض بالمودة، بالأفعال، فى ناس لا تعبر وبعد ما يموت طرف منهم يقول ده أنا كنت بحبها، طيب مقولتش ليه ليه، لازم تقولها بحبك أنتى غالية عندى، فالحب لغة كل طرف بيفهم الحب باللغة التى يفهمها".

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