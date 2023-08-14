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دين ودنيا

ما مصير التركة التي لا وارث لها؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور علي فخر،
الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فيتو

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، على سؤال مفادة، ما الحل حال وفاة شخص وليس لديه ورثة؟.

 مصير التركة التي لا وارث لها

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "إذا توفي أي إنسان ولا يوجد له أي وارث سواء من الفروض أو العصبات، فتأول كل أمواله إلى بيت مال المسلمين".

واستكمل: "بيت مال المسلمين اعتبروه وارثا أو بيت تأول إليه الأموال التي لا صاحب لها، ليعيد إنفاقها فيما ينفع عموم الناس".

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أحكام الميراث 

كما أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى "فاطمة" مفادة، إنها أرملة منذ 30 عاما، ورثت عن والدها أموالا وأنفقتها على أولادها في زواجهم وتعليمهم، واليوم يطالبونها بأخذ كل الأموال التي معها بحجة أنها ورثهم، فما الحل؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، "هذه الأموال ليست ميراث، وصاحب المال على قيد الحياة وهو ملكها، ولها أن تتصرف فيه كيفما شاءت، لا يسمى المال ميراث إلا بعد وفاة صاحبه".

واستكمل: "ليس مفروضا عليها أن تعطيهم شيئا من هذا المال، ما داموا يطلبوه بهذه الصورة، إلا إذا أرادت هي التبرع لهم، كيفما شاءت".

هل يجوز التفضيل بين الأبناء في الميراث

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء تحدثوا في تفضيل الأبناء في الميراث، لافتا إلى أن بعض الفقهاء أجازوا التفضيل ما دام يوجد مبرر شرعي.  

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج  "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"،: "المبرر الشرعي، يعني واحد عنده أولاد صغار، لم يرتب لهم حياتهم، وأمامهم مشوار طويل، هنا قال العلماء لا مانع من التفضيل بما يساوي ما أنفق على الكبار".

واستكمل: "يعني لو شخص عنده بنتين من سيدة أخرى، وهو كبير وأبناؤهم كلهم كبار تزوجوا وتعلموا وأمن لهم معيشتهم، لكن البنتين لم يأمن لهم مستقبلهم يجوز هنا أن يفضل في الميراث لأنهم صغار ومحتاجين قدر ما أنفق على اقارنهم الكبار".

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أمين الفتوى: يجوز التفضيل بين الأبناء في الميراث في هذه الحالة

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مصير التركة التى لا وارث لها دار الإفتاء احكام الميراث هل يجوز التفضيل بين الأبناء في الميراث

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