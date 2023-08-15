الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دين ودنيا

ما حكم تهذيب المرأة لحاجبيها وعلاقته بالنمص المنهي عنه شرعا؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ أحمد وسام،
الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على  سؤال متصلة مفاداه، إنها تريد تجميل شعر الحاجبين لزوجها، فما حكم ذلك؟. 

حكم تجميل حاجب الزوجة لزوجها

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "تجميل حاجب الزوجة لزوجها، هو أمر مطلوب شرعا، فإذا نظر إليها تسره، وهذا لا علاقة له بالنمص وهو تغيير خلق الله، بإزالة شعر الحاجب، وكذلك نوع من التدليس والغش، بالرسم".

واستكمل: "مفيش حد بيعمل النمص اللي نص عليه الحديث، إحنا بنخف من الحاجب واللي فيه مشكلة بنعمله بالميكروبلينج، المرأة فطرتها ربيت على حب التزين، ده في مشاكل أسرية كثيرة بسبب الزينة".

Advertisements

حكم تهذيب المرأة لحاجبيها

وفي سياق متصل ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “ما حكم تهذيب المرأة لحاجبيها؟ وهل يختلف الحكم بين المتزوجة وغير المتزوجة؟ وهل يدخل ذلك في النهي عن النَّمص ولعنِ مَن تفعل ذلك أو ترضاه كما ورد في الحديث الشريف؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: 

فيجوز للمرأة شرعًا تهذيبُ حاجبيها بأخذِ الزائد عليهما، خصوصًا إذا كانا مُنَفِّرَين أو غير مألوفَين؛ كأن يكون الشعر خارجًا عن حدود منابته، أو ممَّا يطول فيؤذي العين، ولا يختلف الحكم بالنسبة للمتزوجة عن غير المتزوجة، بشرط ألَّا يكون ذلك بغرض التدليس والتغرير بالخاطب، ولا يدخل ذلك تحت النهي الوارد في النَّمص ولعنِ مَن تفعله أو ترضى به.

أمين الفتوى لمتصلة: حبك لله ورسوله قد يكون في قلبك نور كامن 

وفي سياق آخر أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى "كريمة"، مفاداه، إنها كيف تخشع في الصلاة، وإنها تحب الله ورسوله لكنها لا تستطيع عن تعبرها عن هذا، بلسانها؟. 

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "لابد من تصفية الذهن تماما قبل دخول الصلاة، ولازم تعمل فصل لكل مشغوليات حياتك، ولازم تدربي نفسك على الأمر ده".

وتابع: "حب ربنا متمكن في قلبك، لكن كل تصرفاتها تذوب في حب الله ورسوله، مش لازم يكون عندك طلاقة لسان تعبري عن حبك لله ورسوله، قد يكون كامنا لأنه أكثر نور، ده نور عمال يزدادا داخليا في قلبك لدرجة إنه غير راضي يفارق اللسان".

txt

أمين الفتوى: المرأة المتزوجة يجوز لها "النمص" ولها ثواب

txt

الإفتاء توضح سن اليأس وكيفية احتساب عدة المرأة الآيسة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دار الإفتاء حكم تجميل حاجب الزوجة لزوجها تجميل حاجب الزوجة لزوجها حكم تهذيب المرأة لحاجبيها

مواد متعلقة

ما مصير التركة التي لا وارث لها؟.. أمين الفتوى يجيب

هل الأعمال الصالحة تغفر المعاصي والكبائر، أمين الفتوى يجيب

أمين الفتوى يوضح حكم ترديد الأذان خلف المؤذن بصوت عالي

الإفتاء تطلق خدمة الحجز المسبق للمواعيد على بوابتها الإلكترونية لطالبي الفتوى الشفوية

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد موافقته على الانتقال إلى اتحاد جدة، وتعليق ناري من سعوديين

الأهلي يجمد ملف التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 15-8-2023

موعد مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

انتخابات رابطة الأندية بدون مفاجآت في الموسم الجديد.. دياب وزملائه يحسمون النتيجة بالتزكية.. واتحاد الكرة يتمسك بـ"سويلم وصفي الدين"

الجهاز الإداري يتواصل مع محترفي الزمالك

ما حكم تهذيب المرأة لحاجبيها وعلاقته بالنمص المنهي عنه شرعا؟.. أمين الفتوى يجيب

إصابة 13 شخصا في حادث تصادم بطريق مطار الغردقة

Advertisements

منوعات

المزيد

إجلاء أكثر من نصف مليون شخص بسبب إعصار "لان" باليابان، ومشاهد مرعبة لشدة الإعصار (فيديو)

اليابان تتأهب لاستقبال الإعصار لان تزامنا مع أسبوع العطلات

إيطالي يسقط من قمة جبل بسبب الـ "سيلفي"

تقرير يكشف الدول الأعلى في نسبة الصلع

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في السوق المحلي

صناعة الحبوب: توريد 22 ألف طن مكرونة شهريا لوزارة التموين

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 15-8-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 15-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

للمصريين بالخارج.. تفاصيل وثيقة "معاش بكره" بالدولار (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تهذيب المرأة لحاجبيها وعلاقته بالنمص المنهي عنه شرعا؟.. أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 15- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 15- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية