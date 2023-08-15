ما حكم تهذيب المرأة لحاجبيها وعلاقته بالنمص المنهي عنه شرعا؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاداه، إنها تريد تجميل شعر الحاجبين لزوجها، فما حكم ذلك؟.

حكم تجميل حاجب الزوجة لزوجها

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "تجميل حاجب الزوجة لزوجها، هو أمر مطلوب شرعا، فإذا نظر إليها تسره، وهذا لا علاقة له بالنمص وهو تغيير خلق الله، بإزالة شعر الحاجب، وكذلك نوع من التدليس والغش، بالرسم".

واستكمل: "مفيش حد بيعمل النمص اللي نص عليه الحديث، إحنا بنخف من الحاجب واللي فيه مشكلة بنعمله بالميكروبلينج، المرأة فطرتها ربيت على حب التزين، ده في مشاكل أسرية كثيرة بسبب الزينة".

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حكم تهذيب المرأة لحاجبيها

وفي سياق متصل ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “ما حكم تهذيب المرأة لحاجبيها؟ وهل يختلف الحكم بين المتزوجة وغير المتزوجة؟ وهل يدخل ذلك في النهي عن النَّمص ولعنِ مَن تفعل ذلك أو ترضاه كما ورد في الحديث الشريف؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

فيجوز للمرأة شرعًا تهذيبُ حاجبيها بأخذِ الزائد عليهما، خصوصًا إذا كانا مُنَفِّرَين أو غير مألوفَين؛ كأن يكون الشعر خارجًا عن حدود منابته، أو ممَّا يطول فيؤذي العين، ولا يختلف الحكم بالنسبة للمتزوجة عن غير المتزوجة، بشرط ألَّا يكون ذلك بغرض التدليس والتغرير بالخاطب، ولا يدخل ذلك تحت النهي الوارد في النَّمص ولعنِ مَن تفعله أو ترضى به.

أمين الفتوى لمتصلة: حبك لله ورسوله قد يكون في قلبك نور كامن

وفي سياق آخر أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى "كريمة"، مفاداه، إنها كيف تخشع في الصلاة، وإنها تحب الله ورسوله لكنها لا تستطيع عن تعبرها عن هذا، بلسانها؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "لابد من تصفية الذهن تماما قبل دخول الصلاة، ولازم تعمل فصل لكل مشغوليات حياتك، ولازم تدربي نفسك على الأمر ده".

وتابع: "حب ربنا متمكن في قلبك، لكن كل تصرفاتها تذوب في حب الله ورسوله، مش لازم يكون عندك طلاقة لسان تعبري عن حبك لله ورسوله، قد يكون كامنا لأنه أكثر نور، ده نور عمال يزدادا داخليا في قلبك لدرجة إنه غير راضي يفارق اللسان".