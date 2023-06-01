الخميس 01 يونيو 2023
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دين ودنيا

أمين الفتوى: الرضا بقدر الله يزيد البركة فى الرزق والعمر

الشيخ محمد كمال،
الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء

حذر الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من جلد الذات على فيما مضى، على سبيل الاعتراض على قدر الله، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف ودعاء سيدنا النبي الذى علمه لأصحابه: " اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الرِّضا بعدَ القضاءِ، وبردَ العيشِ بعدَ الموتِ، ولذَّةَ النَّظرِ في وجهِكَ، وشوقًا إلى لقاكَ".

ثواب الرضاء بقضاء الله وقدره


وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "لازم نرضى بقضاء الله حتى تنزل البركة فى العمر والرزق، والإنسان دائما يشوف هو فيه وربنا أقامه فين، أكيد ربنا أقامك فى مكانك ده عشان تودى المهمة دى، وسيدنا النبي قال لنا أنظروا للأقل منكم عشان نشعر بالقناعة والرضا ونشكر ربنا على النعم اللى إحنا فيها".

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واستكمل: "ربنا كتب لك كل حاجة تيجى فى وقتها، عمر رزق، كل حاجة موقوتة، ولازم يكون عندك رضا بقضاء الله، حتى لو أصيبت بضرر فهو من عند الله، وما جاء من عند الله فهو خير ويمكن أنت لا تعلم الحكمة من هذا الضرر، ويمكن يكون خير لك وأنت متعرفض فلازم ترضى، وتذكره وتحمد وتشكره".

دعاء الرزق وتيسير الأمور

ورد عن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم- الكثير من الأدعية التي تخص تفريج الهموم والكربات، والرزق وقضاء الدين، ومنها:

«اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين، الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

«اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ وربَّ الأرضينَ وربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ فالقَ الحبِّ والنَّوى ومنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والقرآنِ أعوذُ بِكَ من شرِّ كلِّ ذي شرٍّ أنتَ آخذٌ بناصيتِهِ أنتَ الأوَّلُ فليسَ قبلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخرُ فليسَ بعدَكَ شيءٌ والظَّاهرُ فليسَ فوقَكَ شيءٌ والباطنُ فليسَ دونَكَ شيءٌ اقضِ عنِّي الدَّينَ وأغنني منَ الفقرِ».

«اللَّهمَّ ربَّ السَّماواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ مُنْزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والقرآنِ العظيمِ أنتَ الأوَّلُ فليسَ قبلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخرُ فليسَ بعدَكَ شيءٌ وأنتَ الظَّاهرُ فليسَ فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليسَ دونَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأغنِنا منَ الفقرِ».


«اللهم إني أعوذُ بكَ منَ الهمِّ والحزَنِ، وأعوذُ بكَ منَ العجزِ والكسلِ، وأعوذُ بكَ منَ الجُبنِ والبخلِ ؛ وأعوذُ بكَ مِن غلبةِ الدَّينِ وقهرِ الرجالِ».

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