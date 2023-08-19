السبت 19 أغسطس 2023
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رياضة

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يفوز على شيفيلد بثنائية

نوتنجهام فورست،فيتو
نوتنجهام فورست،فيتو

الدوري الإنجليزي، نجح فريق نوتنجهام فورست في تحقيق الفوز على نظيره فريق شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج في المباراة التي أقيمت على ملعب سيتي جراوند.

وتقدم فريق نوتنجهام فورست نتيجة  في الدقيقة الثالثة عن طريق لاعبه تايوو اوونيي قبل أن يتعادل فريق شيفيلد  عن طريق لاعبه جوستافو هامر في الدقيقة 48 وبعدها تقدم فريق نوتنجهام فورست هدف عن طريق لاعبه كريس وود في الدقيقة 89 لينتهى اللقاء بفوز نوتنجهام فورست نتيجة 2-1.

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موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث والقناة الناقلة

 

في سياق آخر يستعد فريق ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لمباراته القادمة ضد نظيره بورنموث، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وسجل محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول أهدافا في كافة جولات الدوري الإنجليزي خلال الـ 6 سنوات التي قضاها مع ليفربول إلا في الجولة الثانية.

حيث لم يسجل محمد صلاح أي هدف في تاريخه بالدوري الإنجليزي في الجولة الثانية خلال الـ 6 سنوات الماضية، وفي السطور التالية نعرض تاريخ محمد صلاح في الجولة الثانية بالبريمرليج.

وتقام مباراة ليفربول ضد ضيفه بورنموث اليوم السبت 19 أغسطس الجاري، في تمام الخامسة مساء بتوقيت مصر والسعودية، ويحتضنها ملعب أنفيلد “معقل الريدز”.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث 

وتنقل مباراة ليفربول ضد بورنموث على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وبالتحديد عبر قناة عبر قناة بريميوم 1.

ومن ناحية أخرى حسم الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، موقف محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم الريدز من الانتقال إلى الدوري السعودي “ دوري روشن” عبر بوابة اتحاد جدة.

وذكرت العديد من التقارير السعودية والعالمية أن محمد صلاح اقترب من الانضمام إلى صفوف اتحاد جدة وذلك في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال يورجن كلوب ردا على سؤال أحد الصحفيين عن آخر أخبار ميركاتو ليفربول، وذلك في المؤتمر الصحفي لمباراة الريدز وبورنموث المقرر إقامتها غدا السبت في الدوري الإنجليزي: "من ناحيتي لن يغادر أي لاعب في الميركاتو الصيفي الجاري، ولكن أمر الصفقات الجديدة لم يتم حسمه بعد لأنه ما زال هناك وقت".

كما تطرق الألماني للحديث عن صفقة ليفربول الجديدة: "أنا سعيد بالتعاقد مع إندو كونه لاعب تكتيكي وذكي، وبرغم أنه قصير القامة إلا أنه يستطيع القفز عاليا".

 

أول تعليق رسمي من كلوب على غضب محمد صلاح في مباراة تشيلسي

كما تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن غضب محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، عقب استبداله في مباراة ليفربول الماضية بالدوري الإنجليزي أمام تشيلسي.

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول، استبدل صلاح ولويس دياز قبل نهاية المباراة بـ13 دقيقة، لصالح الثنائي هارفي إليوت وبن دوك.

ولم يكن النجم المصري سعيدًا بالقرار الذي اتخذه المدرب، حيث ظهر يمزق الشريط الواقي ويلقيه على الأرض في حالة من الغضب، كما توجه محمد صلاح مباشرة إلى مقاعد البدلاء في ليفربول، ولم يصافح المدرب الألماني يورجن كلوب. 

تصريحات يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وساوثهامبتون

وقال يورجن كلوب ردا على سؤال أحد الصحفيين عن غضب محمد صلاح وذلك في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وساوثهامبتون:" ليس لدي شيء جديد لأقوله كان ذلك قبل أسبوع".

وتابع الألماني: "لم يحدث شيء جديد منذ تلك الواقعة ومحمد صلاح تدرب بشكل جيد خلال الفترة الماضية وأتمنى أن يقدم أمام ساوثهامبتون ما قدمه في الفترة الماضية بالتدريبات".

 

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