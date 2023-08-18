أول تعليق رسمي من كلوب على غضب محمد صلاح في مباراة تشيلسي

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن غضب محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، عقب استبداله في مباراة ليفربول الماضية بالدوري الإنجليزي أمام تشيلسي.

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول، استبدل صلاح ولويس دياز قبل نهاية المباراة بـ13 دقيقة، لصالح الثنائي هارفي إليوت وبن دوك.

ولم يكن النجم المصري سعيدًا بالقرار الذي اتخذه المدرب، حيث ظهر يمزق الشريط الواقي ويلقيه على الأرض في حالة من الغضب، كما توجه محمد صلاح مباشرة إلى مقاعد البدلاء في ليفربول، ولم يصافح المدرب الألماني يورجن كلوب.

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تصريحات يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وساوثهامبتون

وقال يورجن كلوب ردا على سؤال أحد الصحفيين عن غضب محمد صلاح وذلك في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وساوثهامبتون:" ليس لدي شيء جديد لأقوله كان ذلك قبل أسبوع".

وتابع الألماني:" لم يحدث شيء جديد منذ تلك الواقعة ومحمد صلاح تدرب بشكل جيد خلال الفترة الماضية وأتمنى أن يقدم أمام ساوثهامبتون ما قدمه في الفترة الماضية بالتدريبات".

ومن ناحية أخرى أشاد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بصفقة الفريق الجديدة واتار إندو القادم من شتوتجارت الألماني في الصيف الحالي.

كلوب يتحدث عن صفقة ليفربول

وقال كلوب في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: عندما تحدثنا للمرة الأولى وكان قادمًا من الملعب، كان في حالة بدنية رائعة. بالطبع علينا معرفة كيف بإمكاننا دمجه في الفريق ولكنها لن تكون مشكلة بدنية."

وأضاف: "أما الباقي، فسوف يلعب معنا في المركز ذاته الذي لعب فيه مع شتوتجارت. بالطبع نقوم ببعض الأمور بشكل مختلف ولكن سيكون من الرائع أن يفوز بالثنائيات ويمرر الكرة من نقطة لأخرى، وسوف يفعل ذلك بالتأكيد من اليوم الأول."

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وتابع: "انظر، أنا أعلم كيف يعمل عالم كرة القدم، وبإمكاني رؤية ذلك في أعين الناس. كانت أسماء اللاعبين تنتشر هنا وهناك ويقول الناس هذا الفريق لديه هذا اللاعب وذلك الفريق لديه ذلك اللاعب، من فضلك، امنحني ثانية ولنلقي نظرة."

وأوضح: "إنه لاعب جيد حقًا وأنا سعيد للغاية بهذا التعاقد ولا يمكنني قول ذلك بشكل مختلف. إنها صفقة جيدة حقًا."

واختتم: "منذ أن خرجت الأخبار عنه، تلقيت العديد من الرسائل من لاعبين سابقين لعبوا معي، الجميع كانوا يقولون: لو أن هذه الأخبار فهذه صفقة عبقرية وطالبت بالتعاقد معه منذ فترة أنه يحظى بتقدير كبير في ألمانيا. خسارته صعبة لشتوتجارت ولكنها كانت صفقة جيدة لهم مع بقاء عام واحد في عقده. وبالنسبة لنا فهي صفقة رائعة وهو سعيد للغاية."

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث والقناة الناقلة

وتقام مباراة ليفربول ضد ضيفه بورنموث غد السبت 19 أغسطس الجاري، في تمام الخامسة مساء بتوقيت مصر والسعودية، ويحتضنها ملعب أنفيلد “معقل الريدز”.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث

وتنقل مباراة ليفربول ضد بورنموث على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وبالتحديد عبر قناة عبر قناة بريميوم 1.