الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

أول تعليق رسمي من كلوب على غضب محمد صلاح في مباراة تشيلسي

يورجن كلوب ومحمد
يورجن كلوب ومحمد صلاح، فيتو

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن غضب محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، عقب استبداله في مباراة ليفربول الماضية بالدوري الإنجليزي أمام تشيلسي.

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول، استبدل صلاح ولويس دياز قبل نهاية المباراة بـ13 دقيقة، لصالح الثنائي هارفي إليوت وبن دوك.

ولم يكن النجم المصري سعيدًا بالقرار الذي اتخذه المدرب، حيث ظهر يمزق الشريط الواقي ويلقيه على الأرض في حالة من الغضب، كما توجه محمد صلاح مباشرة إلى مقاعد البدلاء في ليفربول، ولم يصافح المدرب الألماني يورجن كلوب. 

Advertisements

تصريحات يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وساوثهامبتون

وقال يورجن كلوب ردا على سؤال أحد الصحفيين عن غضب محمد صلاح وذلك في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وساوثهامبتون:" ليس لدي شيء جديد لأقوله كان ذلك قبل أسبوع".

وتابع الألماني:" لم يحدث شيء جديد منذ تلك الواقعة ومحمد صلاح تدرب بشكل جيد خلال الفترة الماضية وأتمنى أن يقدم أمام ساوثهامبتون ما قدمه في الفترة الماضية بالتدريبات".

ومن ناحية أخرى أشاد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بصفقة الفريق الجديدة واتار إندو القادم من شتوتجارت الألماني في الصيف الحالي.

كلوب يتحدث عن صفقة ليفربول

وقال كلوب في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: عندما تحدثنا للمرة الأولى وكان قادمًا من الملعب، كان في حالة بدنية رائعة. بالطبع علينا معرفة كيف بإمكاننا دمجه في الفريق ولكنها لن تكون مشكلة بدنية."

وأضاف: "أما الباقي، فسوف يلعب معنا في المركز ذاته الذي لعب فيه مع شتوتجارت. بالطبع نقوم ببعض الأمور بشكل مختلف ولكن سيكون من الرائع أن يفوز بالثنائيات ويمرر الكرة من نقطة لأخرى، وسوف يفعل ذلك بالتأكيد من اليوم الأول."

 

Advertisements

 

وتابع: "انظر، أنا أعلم كيف يعمل عالم كرة القدم، وبإمكاني رؤية ذلك في أعين الناس. كانت أسماء اللاعبين تنتشر هنا وهناك ويقول الناس هذا الفريق لديه هذا اللاعب وذلك الفريق لديه ذلك اللاعب، من فضلك، امنحني ثانية ولنلقي نظرة."

وأوضح: "إنه لاعب جيد حقًا وأنا سعيد للغاية بهذا التعاقد ولا يمكنني قول ذلك بشكل مختلف. إنها صفقة جيدة حقًا."

واختتم: "منذ أن خرجت الأخبار عنه، تلقيت العديد من الرسائل من لاعبين سابقين لعبوا معي، الجميع كانوا يقولون: لو أن هذه الأخبار فهذه صفقة عبقرية وطالبت بالتعاقد معه منذ فترة أنه يحظى بتقدير كبير في ألمانيا. خسارته صعبة لشتوتجارت ولكنها كانت صفقة جيدة لهم مع بقاء عام واحد في عقده. وبالنسبة لنا فهي صفقة رائعة وهو سعيد للغاية."

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث والقناة الناقلة

وتقام مباراة ليفربول ضد ضيفه بورنموث غد السبت 19 أغسطس الجاري، في تمام الخامسة مساء بتوقيت مصر والسعودية، ويحتضنها ملعب أنفيلد “معقل الريدز”.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث 

وتنقل مباراة ليفربول ضد بورنموث على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وبالتحديد عبر قناة عبر قناة بريميوم 1.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ليفربول يورجن كلوب محمد صلاح الدوري الانجليزي مباراة ليفربول وساوثهامبتون

مواد متعلقة

كواليس غضب زيزو من إدارة الزمالك بسبب عرض الشباب السعودي

الزمالك، آخر تطورات إصابة مصطفى شلبي

حقيقة عودة جنش للزمالك في الانتقالات الصيفية

مطلوب من 2016، جناح سوبر على رادار الزمالك (مستند)

ميدو يوجه رسالة لـ مؤمن زكريا بعد تعيينه مساعدا لرئيس قطاع الناشئين بالأهلي

الظهور الأول لـ زيزو بعد عرض الشباب السعودي (فيديو)

جلسة طارئة لحسم العرض والشباب السعودي ينتظر واللاعب يتمسك بالاحتراف، 3 أسباب تُجبر الزمالك على بيع زيزو

بعد رفض الزمالك بيع زيزو، نجم الأهلي على رادار الشباب السعودي

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة، آخر تحديث

وفاة مؤدي المهرجانات «كلوشة»

أبرز الاتهامات الموجهة لـ هبة السيد صاحبة قناة أم زياد

رئيس شركة الكرة بالأهلي يهاجم برونو سافيو

انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 غدا

حقيقة حصول الأهلي على توقيع أحمد حجازي

كواليس غضب زيزو من إدارة الزمالك بسبب عرض الشباب السعودي

مشوار مؤمن زكريا مع الأهلي بعد تعيينه مساعدا لرئيس قطاع الناشئين

Advertisements

منوعات

المزيد

قرش السلمون يظهر في نهر اللاعودة

رجل يحصل على 5 ملايين دولار كتعويض عن حبسه 19 عاما ظلم

قبل الذهاب للمصيف، تعرف على أسعار مستلزمات البحر (فيديو)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الجمعة 18-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 18-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 18-8-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 18-8-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

الحقها في موسمها، فوائد البطاطا الحلوة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المهندس في المنام وعلاقته بزوال المتاعب وطول العمر

أعمال ليلة الجمعة المستحبة.. لا تفوتك

20 موطنا للصلاة على النبي و10 مواطن تكره فيها الصلاة عليه

المزيد
الجريدة الرسمية