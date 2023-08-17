الخميس 17 أغسطس 2023
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رياضة

تشيلسي يسعى للتعاقد مع أسرع لاعب في الدوري الإنجليزي

برينان جونسون، فيتو
برينان جونسون، فيتو

أكد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الخميس، أن نادي تشيلسي تحرك لتعزيز صفوفه من نظيره نوتنجهام فورست، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة "الجارديان"، فإن تشيلسي تواصل مع نوتنجهام، لبحث إمكانية التعاقد مع المهاجم الويلزي برينان جونسون هذا الصيف.

وتألق برينان جونسون، البالغ من العمر 22 عاما، مع ناديه نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وتابعت الصحيفة: "المناقشات مستمرة بين تشيلسي ونوتنجهام، حيث يحرص فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو على التعاقد مع جونسون".

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وأضافت: "تشيلسي قد يدرج بعض لاعبيه في صفقة تبادلية للحصول على جونسون، الذي يقدره نوتنجهام بنحو 45 مليون جنيه إسترليني".

يذكر أن شبكة "سكواكا" نشرت في وقت سابق، قائمة لأسرع اللاعبين في البريميرليج خلال الموسم الماضي، وجاء على رأسها برينان جونسون بسرعة بلغت 36.7 كيلو متر في الساعة.

ويرتبط برينان جونسون بعقد مع نوتنجهام فورست حتى 30 يونيو 2026.

 

برينان جونسون، فيتو

أرقام موسيس كايسيدو لاعب تشيلسي الجديد 

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، رسميا، عن التعاقد مع لاعب الوسط الإكوادوري الدولي موسيس كايسيدو من فريق برايتون.

وأكد تشيلسي في بيان: "يسر تشيلسي أن يعلن عن توقيع الدولي الإكوادوري موسيس كايسيدو".

وأضاف: "وافق لاعب خط الوسط البالغ من العمر 21 عامًا على عقد مدته 8 سنوات في ستامفورد بريدج، مع خيار النادي لسنة أخرى".

ونقل تشيلسي عن كايسيدو قوله: "أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى تشيلسي! أنا متحمس جدًا لوجودي هنا في هذا النادي الكبير ولم أكن مضطرًا للتفكير مرتين عندما اتصل بي تشيلسي، كنت أعرف أنني أريد التوقيع للنادي، لقد تحقق حلم أن أكون هنا ولا أطيق الانتظار لبدء العمل مع الفريق".

وبعد أداء مبهر مع برايتون ارتبط كايسيدو، البالغ من العمر 21 عاما، بمغادرة استاد أميكس عقب 37 مباراة في الموسم الماضي ليساعد برايتون في احتلال المركز السادس والتأهل لمسابقة أوروبية لأول مرة.

وجذب كايسيدو أنظار عدة أندية في فترة الانتقالات ومنها تشيلسي وليفربول الذي كان يريد ضم اللاعب لكنه اختار تشيلسي.

وانضم كايسيدو لبرايتون في ديسمبر 2021، ولعب معارًا لفريق بيرشكوت البلجيكي بين أغسطس 2021 ويناير 2022.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" فقد شارك كايسيدو مع برايتون في 53 مباراة سجل فيها هدفًا وصنع 3.

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