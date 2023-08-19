السبت 19 أغسطس 2023
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حوادث

بدأت وانتهت في 120 ثانية، تفاصيل مأساوية بمقتل عامل سيراميك على يد خفير بمدينة بدر (صور)

المجني عليه، فيتو
المجني عليه، فيتو

أقدم حارس عقار “تحت الإنشاء” على قتل عامل سيراميك بطلق ناري بالرأس، بمدينة بدر، إثر مشادة كلامية بينهما لاعتراض الأول على دخول الأخير بصحبة بعض العمال للموقع، لمزاولة عمله.

قال عمر محمد يوسف نجل المجني عليه، ‏إن الواقعة بدأت عندما استقل والده سيارة ميكروباص من أسيوط إلى مدينة بدر شرق القاهرة بصحبة أولاده الذين يقومون بمساعدته ‏في العمل حيث يعمل كـ صنايعي سيراميك.

‏وأضاف "عمر" في تصريحات خاصة لفيتو، ‏بمجرد وصول والدي إلى مقر الموقع والذي يعمل به طلب من الخفير القائم على تأمين موقع العمل الدخول بالميكروباص، ‏لكن الخفير رفض دخول سيارة السيارة الميكروباص وطلب منهم حمل أدوات العمل على أكتافهم ‏و أمره بأن يطلب من سائق الميكروباص بالانصراف من الموقع.

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وتابع "عمر" ‏لكن والده طلب من ‏الخفير دخول السيارة بالعدة للموقع، لأنها ثقيلة، لكن الخفير رفض ودخل غرفته وأخرجه البندقية وأطلق النيران على والدي.

وأردف "عمر" أن الحوار بينهما لم يتجاوز 120 ثانية، وبعدها قرر الخفير إنهاء هذا الحوار بالبندقية، مشيرًا إلى أنه كانت تربطهما (يقصد والده والخفير) علاقة عمل لم يشبها أي خلافات من قبل.

‏ وبنبرة يكسوها الحزن، طلب نجل المجني عليه، القصاص العادل لوالده، بعد مقتله أمام طفليه واللذين كانا يعاوناه في العمل.

المجني عليه 

 

مقتل عامل بمدينة بدر 

وكان قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة تلقى إشارة من أحد المستشفيات باستقبال جثة (عامل - مقيم بمحافظة أسيوط) مصاب بطلق ناري بالرأس.

وبالفحص وسؤال نجله (عامل - مقيم بذات العنوان) قرر بأنه حال دخول والده وبعض العمال لأحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم مستقلين سيارة ميكروباص "أجرة" حدثت بينهم وبين (حارس الموقع) مشادة كلامية لاعتراضه دخولهم، قام على إثرها الأخير بإخراج بندقية خرطوش، وأطلق عيارا نحو والده نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته "ولاذ بالفرار".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم عبارة عن بندقية خرطوش "مطموسة الأرقام" - طلقتين لذات العيار.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.


يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.


يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة. 

 

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قانون العقوبات قسم شرطة بدر عقوبة القتل العمد مقتل عامل بمدينة بدر

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