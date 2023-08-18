السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

ميريام فارس بفستان أحمر في حفلها بالسعودية (فيديو وصور)

ميريام فارس، فيتو
ميريام فارس، فيتو

انطلق منذ قليل حفل الفنانة ميريام فارس المقام في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات “موسم الجيمرز”  .

وظهرت “ميريام” بإطلالة جذابة خاطفة للأنظار، حيث إنها ارتدت فستان باللون  الأحمر الناري، خلال حفلها المقام في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات “موسم الجيمز”.

 

حفل ميريام فارس ضمن موسم الجيمرز 

ومن المفترض أن تقدم ميريام فارس باقة من أغانيها الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير علي المسرح ومن أبرزهم أغنية “أنا مش أنانية”، أنا والشوق، نفسي أقولهالك وغيرهم.

Advertisements

ميريام فارس، فيتو 

ومن ناحية أخرى، حققت الفنانة ميريام فارس نجاحا كبيرا مع الفنان محمد منير في ديو الساحل الشمالي والذي طرح منذ أيام على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

ميريام فارس، فيتو 

أغنية الساحل الشمالي 

أغنية الساحل الشمالي يتعاون فيها الكينج محمد منير مع ميريام فارس لأول مرة، ومن كلمات وألحان وتوزيع محمد رحيم. 

كلمات أغنية الساحل الشمالي 

وتقول كلماتها الساحل الشمالي:" بتعدي عن يميني وتعدي عن شمالي.. جننتي البحر كله في الساحل الشمالي.. يا اسمر مالك ومالي سيبني اتشمس فحالي.. ومتشغليش في قلبي دا انا قلبي لسه خالي.. انا كنت فحالي ماشي بسأل عمك غباشي.. هو المشمش مجاشي قال بس انتوا الحقوه.. بسأل عالشيوكولاته رد عليه بألاطة.. قالي مفيش غير بطاطا.. طب مش عايز جاتوه.. بردون وحياة ابوكا.. لأ ماتخدنيش في دوكا.. انا هجري على الفلوكة لحسن نتأخروا.. انا لسه جاي تاني من عند الفكهاني.. التفاح اللبناني بيقولوا خلصوه.. استنى لشهر ستة هتلاقي فكل حتة". 

ميريام فارس، فيتو 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

ميريام فارس الفنانة ميريام فارس حفل ميريام فارس حفلات موسم الجيمرز

الأكثر قراءة

مصدر يكشف شرط الأهلي لبيع محمد عبد المنعم بعد ارتباط اسمه بالدوري السعودي

رئيس فرنسا الأسبق يكشف الجهة صاحبة قرار تصفية القذافي

ننشر قائمة أسعار علب التونة بأنواعها المختلفة داخل الأسواق

ميريام فارس بفستان أحمر في حفلها بالسعودية (فيديو وصور)

بعد تأخرها ساعتين، أنغام تصالح جمهورها بمهرجان العلمين الجديدة بأغنية "نفضل نرقص" (بث مباشر)

تعرف على سعر عبوات الصلصة بعد ارتفاع أسعار الطماطم

أحمد رمضان هتلر: إدارة الزمالك لم تساند فريق اليد

فوائد الكركدية الساخن، يحمى من التهاب المفاصل والسرطان وأمراض القلب

Advertisements

منوعات

المزيد

فرنسا تستعد للفترة الأكثر سخونة في 2023

مدينة هندية تشدد إجراءات السلامة بعد ازدياد حالات انتحار الطلاب

إدانة ممرضة بريطانية قتلت 7 رضع بحقن الإنسوليسن

قبل الذهاب للمصيف، تعرف على أسعار مستلزمات البحر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 18-8-2023

سعر السكر اليوم الجمعة 18-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 18-8-2023 في السوق المحلي

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الجمعة 18-8-2023

المزيد

انفوجراف

حكاية أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 8 فتيات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تعرف على موضوع خطبة الجمعة الأخيرة في شهر أغسطس

رمضان عبد الرازق: العلم أثبت زيادة إنتاج النبات حال سماع القرآن (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية