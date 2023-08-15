نيمار يرتدي رقم 10 مع الهلال السعودي (صور)

يرتدي البرازيلي نيمار جونيور القميص رقم 10 رفقة فريقه الجديد الهلال السعودي.

وكان نادي الهلال السعودي، أعلن ضم البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

البرازيلي نيمار جونيور، فيتو

البرازيلي نيمار جونيور، فيتو

البرازيلي نيمار جونيور، فيتو

ودخل الهلال السعودي، في مفاوضات جادة مع النجم المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني، لمحاولة ضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

الهلال يقترب من حسم صفقة ياسين بونو

وأكد فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، عبر حسابه على "تويتر" أن الهلال اقترب من صفقة ياسين بونو، حارس إشبيلية، مقابل 19 مليون يورو.



وأوضح رومانو، أن نادي بايرن ميونخ، انسحب من المفاوضات اليوم لأنه يعتقد أن عرض الهلال أعلى بكثير مما خصصه للصفقة.

ويعد بونو، حارس إشبيلية، أحد أبرز الأسماء التي ارتبطت بالانتقال إلى أكبر الأندية الأوربية مؤخرا مثل ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني كما يعد الحارس الأفضل على المستوى العربي

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الهلال يضم نيمار

وأعلن نادي الهلال السعودي ضم البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب تقارير صحفية فإن انتقال نيمار إلى الهلال السعودي سيكون مقابل 90 مليون يورو ليكون أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي.

وارتفعت قيمة نيمار إلى 400 مليون يورو، شاملة انتقاله من سانتوس إلى برشلونة مقابل 88 مليونا، ثم رحيله إلى باريس مقابل 222 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن متوسط صفقات بيع نيمار للمرة الواحدة (133.33 مليون يورو).

ويحل ثانيا في القائمة، المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو (333.36 مليون يورو) شاملة صفقات بيعه 7 مرات.

وفي المركز الثالث، يأتي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (247 مليون يورو) بـ 4 صفقات انتقال، ثم الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي (220 مليون يورو) بـ 3 صفقات.

أما المهاجم الإسباني ألفارو موراتا تم بيعه 6 مرات مقابل 189 مليون يورو، ثم صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو (180.3 مليون يورو) بـ 5 تنقلات.

في المقابل، حقق كيليان مبابي 180 مليون يورو بصفقة انتقال واحدة، ويتساوى مع مواطنه الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي تنقل 4 مرات.

بينما تنقل الجناح الأرجنتيني آنخيل دي ماريا 4 مرات مقابل (179 مليون يورو)، يليه النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (169.10 مليون يورو) بـ 7 صفقات انتقال.