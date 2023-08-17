شعبة الأسماك تبحث تطورات ملف التصدير للاتحاد الأوروبي (صور)

عقدت شعبة الأسماك ومنتجاتها بغرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات، اجتماعها الدوري لمناقشة وعرض ملف التصدير لأسواق دول الاتحاد الأوروبي بحضور المدير التنفيذي للغرفة والدكتور هاني المنشاوي رئيس الشعبة وممثلي هيئة التنمية الصناعية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وعددا من أعضاء الشعبة.

برنامج زيارات ميدانية لمنشأت التصنيع السمكي

وكشف رئيس الشعبة، عن زيارة مرتقبة لوفد من الاتحاد الأوروبي لاعتماد نظم الرقابة في مصر والوقوف علي مدي جاهزية المصانع للتوافق مع متطلبات الاتحاد الاوروبى للتصدير.

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واكد استعداد الغرفة لتقديم الدعم اللازم لملف إعادة تصدير الأسماك البحرية للأسواق الأوروبية، وكذا الملف الخاص بمتطلبات الاتحاد الأوروبي اللازمة لفتح الاسواق امام الاسماك المستزرعة المصري.



واشار الى اهمية قيام الشركات الأعضاء بعرض اي معوقات لديهم تواجه العملية التصديرية لبحث سبل حلها مع ممثلي الجهات المعنية والتي يتم دعوتهم للمشاركة في الاجتماعات الدورية للشعبة.

واوضح محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة انه جاري حاليا التنسيق مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية "طيب" الممول من وزارة الزراعة الامريكية للاستعانه باحد الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال الاسماك خلال شهر اكتوبر القادم للقيام بعدد من الزيارات والتدريب لعدد من المنشأت الصناعية لاستيفاء متطلبات سلامة الغذاء والنظام المستندي داخل المنشأت وفقا للمرجعية الدولية







ومن الجدير بالذكر ان مصر تحتل المركز الرابع عالميا في الاستزراع السمكي والأول افريقيا بإنتاجية تقدر بنحو 2.3 مليون طن، ومستهدف زيادة الانتاجية إلي 3 مليون طن، وقد بلغت صادرات مصر من الاسماك المصنعة خلال عام 2022 نحو 54 مليون دولار.

صادرات الصناعات الغذائية تحتل المراكز التسع الأولى عالميًا في تصدير 13 سلعة

أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية المصري قد نجح في عام 2022 في احتلال المراكز العالمية التسع الأولى في تصدير 13 سلعة غذائية مصنعة، وفقًا لبيانات مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة UN-ITC.

وبلغت صادرات مصر من الأغذية المصنعة 4.1 مليار دولار في عام 2022 بنسبة 13% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.

واحتلت مصر المركز الأول عالميا في تصدير الفراولة المجمدة، والمركز الأول عالميًا في تصدير الباكينج بودر، والمركز الرابع عالميا في تصدير البصل المجفف، والمركز الرابع عالميا في تصدير البذور والأثمار الزيتية، والمركز الخامس عالميا في تصدير إستكوزا المياه العزبة، والمركز السادس عالميًا في تصدير الخمائر الحية، والمركز السابع عالميًا في تصدير الزيتون المخلل والمحفوظ، والمركز الثامن عالميًا في تصدير التمور، والمركز الثامن عالميا في تصدير الخضر والفاكهة المحفوظة بغير الخل، والمركز التاسع عالميًا في تصدير الجبن المطبوخ، والمركز التاسع عالميًا في تصدير الطماطم المحفوظة بغير الخل، والمركز التاسع عالميًا في تصدير الكاتشب، والمركز التاسع عالميا في تصدير المخاليط العطرية لصناعات المشروبات الغازية.

مصدري ومنتجي الأغذية المصنعة المصريين

وتأتى تلك النتائج نتيجة لجهود مصدري ومنتجي الأغذية المصنعة المصريين ودعم القيادة السياسية لملف التصدير وتنمية الصادرات وما تشهده الدولة من تطوير في البنية التحتية ومشروعات الاستثمار الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي المصري وتحقيق فائض للتصدير بمستوى عالمي يشهد له العالم أجمع، كما تؤكد ثقة المُنتج والمُصدر في الاقتصاد المصري وقدرته على النمو والمنافسة العالمية وتُعزز ثقة العالم في المنتجات المصرية.