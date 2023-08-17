الصحة توجه هذه النصائح للحماية من سرطان الثدي

سرطان الثدي، من الأورام التي يتم الكشف المبكر عنها ضمن مبادرة ١٠٠ مليون صحة داخل الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة للحملة.

وسرطان الثدي من الأورام التي تحقق نسب شفاء مرتفعة في حال الاكتشاف المبكر لها وتلقي العلاج، ويعتبر سرطان الثدي من أكثر أنواع الأورام انتشارًا لدى السيدات.

سرطان الثدي، فيتو

نصائح للوقاية من سرطان الثدي

ووجهت وزارة الصحة عدد من النصائح للوقاية من سرطان الثدي منها:

١- معرفة الشكل والملمس الطبيعي للثدي لكل سيدة، لأن علامات الإصابة تختلف لدى السيدات.

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٢- عمل الفحص الذاتي للثدي مرة شهريًّا عند نهاية الدورة الشهرية وفي حالة انقطاع الطمث يتم تحديد يوم ثابت كأول يوم في الشهر.

٣-عند ملاحظة أي تغير في الثدي، يجب استشارة الطبيب.

٤- الالتزام بالعادات الصحية؛ منها المحافظة على وزن صحي وممارسة رياضة المشي والالتزام بالرضاعة الطبيعية إذا أمكن.

سرطان الثدي، فيتو

أعراض سرطان الثدي

وأوضحت وزارة الصحة أن أهم أعراض الإصابة بسرطان الثدي منها:



١- ظهور كتل غير مؤلمة أو سماكة في الثدي.

٢- إفرازات غير طبيعية من الحلمة.

٣- تغيير في شكل وحجم الثدي.

٤- إحمرار جلد الثدي.

طرق علاج سرطان الثدي

وتوفر وزارة الصحة خدمات علاج سرطان الثدي والتي يتم تحديد طريقة العلاج حسب الحالة الصحية للسيدة ودرجة الإصابة بالسرطان وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمريضة.

وتتضمن طرق العلاج إما الجراحة أو العلاج الكيميائي او العلاج الموجه أو العلاج الهرموني أو العلاج الإشعاعي.

سرطان الثدي

وسرطان الثدي هو نوع من الأورام يتشكل في خلايا الثدي، ومن أكثر أنواع السرطان شيوعًا التي يتم تشخيصها عند النساء ويمكن أن يصيب سرطان الثدي كل من الرجال والنساء.

سرطان الثدي

وزيادة الوعي بسرطان الثدي ساعدت في إحداث تقدم في تشخيص سرطان الثدي وعلاجه، كما ارتفعت معدلات الشفاء من سرطان الثدي، بالإضافة إلى أن عدد الوفيات المرتبطة بسرطان الثدي أصبحت في انخفاض مستمر، ويرجع ذلك إلى عوامل مثل الاكتشاف المبكر للمرض وعلاجه في مراحل مبكرة.

جدير بالذكر أن مبادرة صحة المرأة المصرية التي اطلقتها وزارة الصحة تستهدف فحص جميع السيدات على مستوى الجمهورية بداية من سن 18 عامًا.

وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.