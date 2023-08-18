الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الفتح يهزم الأخدود بثلاثية في الدوري السعودي

الفتح،فيتو
الفتح،فيتو

تغلب الفتح على مضيفه الأخدود بنتيجة (3-1)، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي لكرة القدم “الدوري السعودي”.

الاخدود يسقط أمام الفتح 

تقدم الأخدود عن طريق فلورين تناسي في الدقيقة (23)، قبل أن يدرك الفتح، التعادل عبر مراد باتنا في الدقيقة (36).


وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل كريستيان تيلو الهدف الثاني للفتح من ضربة جزاء.


وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، عاد تيلو ليضيف الهدف الثاني له والثالث للفتح.

Advertisements

ورفع الفتح رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني مؤقتا، فيما تجمد رصيد الأخدود عن نقطة واحدة في المركز ال12.\

وفي نفس الجولة أعلن مدرب النصر لويس كاسترو عن التشكيلة الأساسية، التي يخوض بها مباراة التعاون مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تشكيل النصر ضد التعاون 

وليد عبدالله، جيسلان كونان، علي لاجامي، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزفيتش، سيكو فوفانا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، آندرسون تاليسكا.


تشكيل التعاون 

مايسلون، عبدالملك العييري، وليد الأحمد، جيروتو، حسن كادش، معاذ فقيهي، أشرف الهديوي، فلافيو، ألفارو ميدران، ماتيوس كاسترو،تاوامبا. 


وخسر العالمي في أولى مباراته في دوري روشن السعودي بهدفين مقابل هدف أمام فريق الاتفاق في مباراة شهدت غياب كريستيانو رونالدو للإصابة، فيما تعادل التعاون مع نظيره فريق الفتح بهدف لكل فريق.

واستعاد الجهاز الفني لنادي النصر بقيادة البرتغالي لويس كاسترو خدمات مواطنه كريستيانو رونالدو أمام التعاون، ويلعب النصر أمام التعاون مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وتعافى رونالدو من الكدمة القوية التي تعرض لها في نهائي البطولة العربية/ وغيبته عن مواجهة الاتفاق بالجولة الأولى من الدوري.

وشارك رونالدو بشكل كامل في المران الأخير لنادي النصر، وبات جاهزا لمواجهة التعاون بعد غيابه عن مباراة الاتفاق بسبب الإصابة.

ويسعى النصر لتحقيق الفوز على التعاون، وتعويض الخسارة من الاتفاق بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وتأكد غياب الظهير البرتغالي أليكس تيليس عن مباراة النصر أمام التعاون بسبب عدم الجاهزية.

يذكر أن أهلي جدة يتصدر ترتيب مسابقة الدوري السعودي بشكل مؤقت برصيد 6 نقاط في انتظار اختتام منافسات الجولة الثانية.

 

رونالدو وماني يقودان هجوم النصر ضد التعاون في الدوري السعودي

مبابي يقود قائمة باريس سان جيرمان أمام تولوز في الدوري الفرنسي

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري السعودي دوري روشن السعودي دوري روشن الفتح الاخدود مراد باتنا

مواد متعلقة

رونالدو وماني يقودان هجوم النصر ضد التعاون في الدوري السعودي

كلوب يشيد بصفقة ليفربول الجديدة: ينسجم معنا سريعا

تشيلسي يرحب بالصفقة الجديدة على طريقة الأهلي: أنا غاوي روميو لافيا تشيلساوي

3 مدربين يتنافسون على جائزة الأفضل في أوروبا

يويفا يكشف عن الثلاثي المرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

الأكثر قراءة

أول تعليق من محمد صلاح على انتقاله للدوري السعودي (فيديو)

ننشر قائمة أسعار علب التونة بأنواعها المختلفة داخل الأسواق

محمد بن زايد يناقش فى إثيوبيا أزمة سد النهضة ويتحدث عن حل يرضى مصر

بعد ظهور متحور EG5 لفيروس كورونا، حقيقة تأجيل الدراسة 2024

بعد تأجيل زيادتها للعام المقبل، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري

أول صور ترصد تفحم جثتين داخل سيارة مشتعلة على طريق السخنة باتجاه المعادي

كلوب يحسم قرار رحيل محمد صلاح من ليفربول إلى السعودية

انخفاض قوي يضرب الذهب، المؤشر العالمي في منتصف تعاملات الجمعة 18-8-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

مدينة هندية تشدد إجراءات السلامة بعد ازدياد حالات انتحار الطلاب

إدانة ممرضة بريطانية قتلت 7 رضع بحقن الإنسوليسن

قبل الذهاب للمصيف، تعرف على أسعار مستلزمات البحر (فيديو)

رئيسة وزراء إيطاليا تتعرض لموقف محرج خلال قضاء عطلة في ألبانيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة

بكام اليوان الصيني، سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

حكاية أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 8 فتيات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موضوع خطبة الجمعة الأخيرة في شهر أغسطس

ما حكم عمل الوليمة في الأفراح والقدر المجزئ في ذلك؟ الإفتاء تجيب

رمضان عبد الرازق: العلم أثبت زيادة إنتاج النبات حال سماع القرآن (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية