مبابي يقود قائمة باريس سان جيرمان أمام تولوز في الدوري الفرنسي

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، قائمة فريقه التي تخوض مباراة تولوز، غدا السبت، في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وتشهد خيارات إنريكي، انفراجة كبيرة على المستوى الهجومي بتواجد الثنائي كيليان مبابي، وعثمان ديمبلي، المنضم حديثا من برشلونة.

قائمة باريس سان جيرمان

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان كالتالي:"كيلور نافاس، دوناروما، تيناس، حكيمي، أوجارتي، ماركينيوس، رويز، جونسالو راموس، ديمبلي، أسينسيو، دانيلو بيريرا، فيتينيا، لي كانج، لوكاس هرنانديز، ندور، كورزاوا، سولير، زاير إيمري، سكرينيار، إيكيتيكي، مبابي".

علق لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، على انتهاء الأزمة بين كيليان مبابي، مهاجم الفريق، ورئيس النادي ناصر الخليفي.

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وقال إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "بالتأكيد، هذا خبر سعيد للغاية، لقد بدا مبابي بحالة جيدة للغاية في التدريبات، وأبدى رغبة كبيرة".

وبسؤاله هل حصلت على ضمانات من ملاك النادي باستمرار مبابي، تهرب المدرب الإسباني من الرد قائلا: "تواجد كيليان مع الفريق يسعدني كثيرا، ليس لأنه لاعب من طراز عالمي فقط، بل لطباعه وسماته الشخصية".

وبدد مدرب بي إس جي، المخاوف بشأن الوافد الجديد، عثمان ديمبلي، مؤكدا أنه جاهز للمشاركة منذ الدقيقة الأولى.

ووجه إنريكي رسالة لمبابي وديمبلي، قائلا: "كلنا جزء من الفريق، والكل يعلم أنه لابد من التوازن بين الدفاع والهجوم، إذا أردنا تحقيق إنجازات كبيرة".

وأكد المدرب الإسباني، أنه لا يزال بحاجة لصفقة جديدة في خط الهجوم، لأنه المركز الأقل دعما في سوق الانتقالات الصيفية.

يذكر أن سان جيرمان، دعم المحاور الهجومية هذا الصيف بضم الرباعي "لي كانج إن، ماركو أسينسيو، عثمان ديمبلي وجونسالو راموس".

باريس سان جيرمان يعلن انتهاء أزمة مبابي

وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن عودة كيليان مبابي للتدريبات الجماعية من جديد بعد غيابه عن المشاركة في التدريبات منذ بداية الموسم الحالي.

وقال باريس سان جيرمان في بيان رسمي الأحد الماضي: بعد مناقشات بناءة وإيجابية للغاية بين إدارة النادي وكيليان مبابي قبل مباراة لوريان، قررنا عودة اللاعب إلى تدريبات الفريق.

وكشفت تقارير صحفية تفاصيل رسالة ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان المشفرة، للفرنسي كيليان مبابي خلال حفل تقديم المهاجم الجديد للفريق الباريسي، جونزالو راموس.

ووجه رئيس نادي باريس سان جيرمان بعض الكلمات، التي يفهم منها على أنها رسالة مشفرة إلى كيليان مبابي، نجم الفريق الباريسي.

وقال الخليفي، وفقا ما نقلت عنه صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "سعداء بأن نرحب بجونزالو راموس في عائلة باريس كأحدث وأكثر المهاجمين إثارة للتشويق".

وأضاف "إنه لاعب دولي شاب رائع ومتحمس للغاية يقاتل من أجل الفريق،هذه هي أنواع اللاعبين الذين يشكلون مستقبل مؤسستنا العظيمة".

كان باريس، أعلن، تعاقده مع البرتغالي جونزالو راموس قادما من بنفيكا، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع إلزامية الشراء مقابل 80 مليون يورو.