رونالدو وماني يقودان هجوم النصر ضد التعاون في الدوري السعودي

أعلن مدرب النصر لويس كاسترو عن التشكيلة الأساسية، التي يخوض بها مباراة التعاون مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تشكيل النصر ضد التعاون

وليد عبدالله، جيسلان كونان، علي لاجامي، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزفيتش، سيكو فوفانا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، آندرسون تاليسكا.



تشكيل التعاون

مايسلون، عبدالملك العييري، وليد الأحمد، جيروتو، حسن كادش، معاذ فقيهي، أشرف الهديوي، فلافيو، ألفارو ميدران، ماتيوس كاسترو،تاوامبا.

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وخسر العالمي في أولى مباراته في دوري روشن السعودي بهدفين مقابل هدف أمام فريق الاتفاق في مباراة شهدت غياب كريستيانو رونالدو للإصابة، فيما تعادل التعاون مع نظيره فريق الفتح بهدف لكل فريق.

واستعاد الجهاز الفني لنادي النصر بقيادة البرتغالي لويس كاسترو خدمات مواطنه كريستيانو رونالدو أمام التعاون، ويلعب النصر أمام التعاون مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وتعافى رونالدو من الكدمة القوية التي تعرض لها في نهائي البطولة العربية/ وغيبته عن مواجهة الاتفاق بالجولة الأولى من الدوري.

وشارك رونالدو بشكل كامل في المران الأخير لنادي النصر، وبات جاهزا لمواجهة التعاون بعد غيابه عن مباراة الاتفاق بسبب الإصابة.

ويسعى النصر لتحقيق الفوز على التعاون، وتعويض الخسارة من الاتفاق بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وتأكد غياب الظهير البرتغالي أليكس تيليس عن مباراة النصر أمام التعاون بسبب عدم الجاهزية.

يذكر أن أهلي جدة يتصدر ترتيب مسابقة الدوري السعودي بشكل مؤقت برصيد 6 نقاط في انتظار اختتام منافسات الجولة الثانية.