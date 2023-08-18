الجمعة 18 أغسطس 2023
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صحة الشرقية: مسح ميداني للأطفال بالصالحية الجديدة

صحة الشرقية:المسح
صحة الشرقية:المسح الميداني للأطفال بالصالحيةالجديدة،فيتو

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية الخاصة بأعمال المسح الميداني للأطفال بالمناطق ذات الطبيعة الخاصة مثل البدو الرحل بمدينة الصالحية الجديدة.

المسح الميدانى بالصالحية 

جاء ذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، في يومها الـ٥٥، والتي انطلقت في نهاية شهر يونيو الماضي على مستوى الجمهورية، وذلك في ختام جولته المكوكية التي بدأت منذ صباح اليوم الجمعة بالمرور مستشفيات "الصدر، والحميات بالزقازيق، وبلبيس، والقرين، والصالحية المركزي"

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صحة الشرقية: متابعة الخدمات الطبية بمستشفي القرين المركزي

الفرق الطبية المشاركة فى المبادرة الرئاسية 

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية عمل الفرق الطبية المشاركة في أعمال المبادرة الرئاسية، وأعمال المسح الميداني، وتم التأكد من انتظام سير العمل، وقام بالاستفسار من المواطنين بهذه المناطق عن أي احتياجات طبية لتوفيرها لهم ضمن خطة المبادرة الرئاسية، حيث يتم إجراء المسح الميداني بكافة المناطق والمنازل لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتي ٥ سنوات.

المسح الميدانى بالصالحية 

متابعة عمل الفرق الطبية بمركز طبى الصالحية 2

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية  ان الدكتور هشام شوقى مسعود قام، بمتابعة عمل الفرق الطبية بمركز طبي ٢ بالصالحية، وتم الاطمئنان على انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، واجراء كافة الفحوصات الطبية للمواطنين، وفقًا لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية ١٠٠ مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، هذا بالإضافة إلى عمل الحملات التوعوية والتثقيفية صحيًا للمواطنين، وتم التأكد من تقديم خدمات الرعاية الأولية للمواطنين، متابعًا مؤشرات أداء عمل جلسات التطعيمات الروتينية، ورعاية الأمومة والطفولة، وخدمات تنظيم الأسرة.

المسح الميدانى بالصالحية 

تدريب الفرق الطبية على أعمال المبادرة 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن هذه المبادرة الرئاسية سيتم تنفيذها بالمحافظة علي مدار ١٠٠ يوم حتي ١ اكتوبر ٢٠٢٣، مضيفًا بأن تم تدريب الفرق الطبية علي أعمال المبادرة، والتي سيتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة "١٠٠ مليون صحة"، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية للأطفال، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية.

المسح الميدانى بالصالحية 

وكيل صحة الشرقية يفقد سير العمل بمستشفى بلبيس المركزي

التوسع فى تقديم خدمات الصحة العامة 

وأضاف "مسعود" أن مبادرة ١٠٠ يوم صحة تعد نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى ١٠٠ يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج، وتهدف مبادرة ١٠٠ يوم صحة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.مشيرا إلي أن وزارة الصحة والسكان، خصصت الخط الساخن رقم ١٥٣٣٥، للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة ١٠٠ يوم صحة، حرصًا منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، حفاظًا علي صحتهم وسلامتهم.

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