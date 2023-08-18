صحة الشرقية: متابعة الخدمات الطبية بمستشفي القرين المركزي

زار الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفي القرين المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين

وتفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، حيث قام بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وبالتأكد من توافر الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة، وقام بمناظرة سجلات التردد على قسم الاستقبال والطوارئ،

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جدول النوبتجية للفرق الطبية المكلفة بالعمل

كما تابع جداول نوبتجيات الفرق الطبية المكلفة بالعمل بالأقسام الطبية، وتلاحظ وجود كونتر رخام غير مثبت جيدا ووجه بإصلاحه، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، وقام بمراجعة نسب الاستهلاك الخاصة بالأدوية، متفقدا العناية المركزة، والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، موجهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المرضى.

أهمية اتباع إجراءات الجودة فى القطاع الطبى

وقال المحاسب محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الصحة بمحافظة الشرقية إن الدكتور هشام مسعود تفقد أيضا قسم الحضانات، مؤكدًا على أهمية إتباع كافة إجراءات الجودة وسياسات مكافحة العدوى، كما تفقد أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة وتوسعة العناية المركزة بالمستشفى، والوقوف على نسب إنجاز الأعمال بها، والتي تتضمن جزئين يفصل بينهما ممر، يتسع الجزء الرئيسي إلى ١٦ سريرا، ويشمل الجزء الثاني الخدمات المعاونة للقسم كالصيدلية وغرفة عزل، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى ٣ مليون جنيه من ميزانية المديرية،

تباطؤ تنفيذ الأعمال الإنشائية

حيث تلاحظ وجود تباطؤ في تنفيذ الأعمال الإنشائية، وكلف وكيل الوزارة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تباطؤ الشركة في تنفيذ الأعمال، والعمل على الانتهاء منها لتشغيل العناية لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

يأتى ذلك استكمالًا للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية،

تفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات

هذا وقد تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات، حيث بلغ عدد الحالات المرضية الموجودة ٤٢ حالة بمستشفى الصدر، و٤٧ حالة بالحميات، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن العمل، وارتدائهم الواقيات الشخصية، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية علي التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الطبية الحرجة، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة.

متابعة النواقص فى الدواء والمستلزمات الطبية

وشدد على توفير أي نواقص بالأصناف المختلفة بالمستشفيات وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، خاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية، قام السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور علي مستشفيات الصدر والحميات بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وأعمال التطوير الجارية بهما، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، لتطوير مستشفيات الحميات والصدر علي مستوى الجمهورية، للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين.

متابعة الخدمة المقدمة للعناية المركزة

وقال المحاسب محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية ان الدكتور هشام مسعود اطمأن على الخدمة الطبية المقدمة بالعناية المركزة للأمراض الصدرية، والعناية المركزة لمرضى الكبد، وعناية مرضى الحميات، وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى والتأكد من استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، موجهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى، كما أكد على ارتداء جميع المرضى للزي الطبي بالأقسام الداخلية بالحميات، ومشددا على مديري المستشفيات بمتابعة الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية مثل الكراسي المتحركة الخاصة بنقل المرضى، والأبواب والشبابيك.

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