الجمعة 18 أغسطس 2023
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محافظات

وكيل صحة الشرقية يفقد سير العمل بمستشفى بلبيس المركزي

وكيل الوزارة تفقد
وكيل الوزارة تفقد سيرالعمل بمستشفى بلبيس المركزي، فيتو

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى بلبيس المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها.حيث تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، حيث تم المرور على قسم الإستقبال والطوارئ، والصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، وتم متابعة توقيع الكشف الطبي على المرضى بالاستقبال، وإجراء كافة الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة لهم، والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة ببنك الدم بالمستشفى، 

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سلامة الاجهزة والاجراءات الخاصة بالصيانة الدورية 

وقال محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية ان وكيل الوزارة اطمأن على سلامة الأجهزة الطبية، والإجراءات الخاصة بالصيانة الدورية، وكفاءة عمل جهاز الأشعة المقطعية، حيث بلغ متوسط التردد اليومي على وحدة المقطعية ٤٠ حالة، كما تفقد قسم الحروق والذي يضم ٨ أسرة ويعمل بكامل طاقته، وقسم العناية المركزة والذي يسع لعدد ٢١ سرير، ومزود بعدد ١٦ جهاز تنفس صناعي، وتم مناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

الاحتياجات من القوى البشرية 

كما ناقش الدكتور هشام مسعود مع إدارة المستشفى الاحتياجات من القوى البشرية من الأطباء في التخصصات الطبية النادرة مثل أطباء عناية الحروق وعناية الطوارئ، ومناقشة خطة تطوير الأقسام الطبية مثل النساء والتوليد والأطفال المبتسرين، موجهًا بعمل دراسة شاملة والعرض على وكيل الوزارة. وذلك  استكمالًا للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

القافلة الطبية العلاجية بمنشأة ابو عمر 

وانطلقت  صباح اليوم القافلة الطبية المجانية والعلاجية  الشاملة متجهة الى مدينة  منشأة أبوعمر التابعة  لمحافظة الشرقية ضمن مبادرات رئيس الجمهورية  100يوم صحة وايضا 100 مليون صحة ومبادرة حياة كريمة  اكد ذلك المحاسب محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية وذلك يومى 27- 28 الموافقان الخميس والجمعة الاخيرتين من شهر يوليو 2023 وذلك للكشف والعلاج مجانًا في العديد من التخصصات الطبية كالنساء والولادة  وكافة خدمات تنظيم الأسرة  بالاضافة الى تخصص الأطفال والباطنة العامة  بالاضافة الى الأنف والأذن وكذلك تخصص  الرمد والعظام والجراحة العامة   وخدمة تخصص  الأسنان والقلب والجلدية والتناسلية بالاضافة الى  الروماتيزم والمسالك البولية وخدمات الأشعة والتحاليل.

مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي 

جاء ذلك ضمن  مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبتوجيه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وايضا الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وباشراف الدكتور شريف شاهين المدير العام للطب العلاجى بالشرقية وتحت مسئولية الدكتور احمد عبد الحكيم وبالاشراف العام من الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

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