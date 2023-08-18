وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد الخدمات الطبية بالمستشفيات

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات، حيث بلغ عدد الحالات المرضية الموجودة ٤٢ حالة بمستشفى الصدر، و٤٧ حالة بالحميات، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن العمل، وإرتدائهم الواقيات الشخصية، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية علي التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الطبية الحرجة، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة.

Advertisements

متابعة النواقص فى الدواء والمستلزمات الطبية

وشدد على توفير أي نواقص بالأصناف المختلفة بالمستشفيات وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، خاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية، قام السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور علي مستشفيات الصدر والحميات بالزقازيق، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وأعمال التطوير الجارية بهما، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، لتطوير مستشفيات الحميات والصدر علي مستوى الجمهورية، للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين.

متابعة الخدمة المقدمة للعناية المركزة

وقال المحاسب محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية ان الدكتور هشام مسعود اطمأن على الخدمة الطبية المقدمة بالعناية المركزة للأمراض الصدرية، والعناية المركزة لمرضى الكبد، وعناية مرضى الحميات، وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى والتأكد من استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، موجهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى، كما أكد على ارتداء جميع المرضى للزي الطبي بالأقسام الداخلية بالحميات، ومشددا على مديري المستشفيات بمتابعة الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية مثل الكراسي المتحركة الخاصة بنقل المرضى، والأبواب والشبابيك.

أعمال السباكة والبنية الأساسية

ووجه بسرعة تفعيل معمل الميكروبيولوجي بالصدر، وتكليف مديرة إدارة بنوك الدم بالمديرية لتوفير ثلاجة حفظ دم بمستشفى الحميات.كما تابع "مسعود" آخر المستجدات بشأن أعمال التطوير الجارية بمبنى الوحدات المتخصصة الجديد بمستشفى الحميات، والمكون من أربعة أدوار، تتضمن قسم للكلى الصناعي، وقسم للكبد ومناظير الجهاز الهضمي، وقسم عناية مركزة، وقسم داخلي

الدكتورة عايدة عطية رئيسة المجلس القومى للمرأة بالشرقية

وأكدت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية قيام الفرع بتنفيذ حملة طرق الأبواب تحت عنوان (بلدي أمانة) وتنمية الأسرة المصرية بعدد من قرى ومراكز ومدن المحافظة وقرى حياة كريمة بهدف تعزيز دور المواطن الإيجابي في نشر المعلومات الصحيحة والتصدي للشائعات ورفع الوعي المجتمعي حول التحديات التي يواجهها المجتمع المصري في ظل الأزمات العالمية ومحاولة البعض استغلالها لنشر الأفكار الهدامة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.

استهداف 29 قرية بمراكز المحافظة

وأضافت مقررة الفرع أن الحملة استهدفت 67728 من السيدات والرجال والأطفال بـ 29 قرية بمراكز (الزقازيق – بلبيس – فاقوس - صان الحجر)، بالإضافة إلى تنظيم 13800 زيارة منزلية وذلك للتعريف بأهمية تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة حياة المواطنين وكذلك رفع الوعي المجتمعي للتحديات التي يواجهها المجتمع للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة مشيرة إلى أهمية دور الرائدات الريفيات وأعضاء الفرع والمتطوعات ومشاركتهن الفعالة في تنفيذ حملة طرق الأبواب، ومبادرة تنمية الأسرة المصرية والدورات التدريبية المقدمة بالتعاون مع مديرية الأوقاف، حيث تم تنفيذ 3 ندوات لتوعية المواطنين بقرى (الجوسق – الزنكلون – البيروم) بمراكز بلبيس والزقازيق وفاقوس