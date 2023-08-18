محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان الجمهوريات بالدقي (صور)

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي تفقد حالة النظافة بعدد من القطاعات بالأحياء ومدى تواجد فرق العمل الميدانية اليوم الجمعة.

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان الجمهوريات بالدقي



كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ميدان الجمهوريات بحي الدقي، مؤكدًا علي رئيس الحي بضرورة الحفاظ علي أعمال التطوير التي يتم تنفيذها والصيانة الدورية لها.





كما شدد المحافظ علي كلبشة السيارات المتعدية على أرصفة المشاة والجزيرة الوسطى وتحرير محاضر بيئة حيال مخالفات غسل السيارات بنهر الطريق.

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حي الدقي والعجوزة



ووجه المحافظ بمراجعة أعمال الرصف التي تمت بعددًا من الشوارع نطاق حي الدقي والعجوزة وعدم الاستلام من الشركات المنفذة قبل تلاشي كافة الملاحظات.



وخلال جولته استمع المحافظ لعدد من شكاوى وآراء المواطنين مؤكدًا على الاستجابة لهم، رافق المحافظ خلال الجولة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وياسر سامي رئيس حي العجوزة.

وفي سياق أخر عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاءً موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة ملفات العمل الجارية ونسب الإنجاز في المشروعات المدرجة.

طرح كافة المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية



وكلف محافظ الجيزة الجهاز التنفيذي بالانتهاء من طرح كافة المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ نهاية الشهر الجاري لسرعة تنفيذها وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين مؤكدًا أن المحافظة تمكنت خلال الثلاثة سنوات الماضية في الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة 100%، مشددا على ضرورة الحفاظ علي ذلك بالخطة الجديدة واستكمال منظومة العمل لخدمة المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تلافي كافة المشكلات أو المعوقات التي ظهرت أثناء تنفيذ الخطة الماضية وعدم التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالمواصفات والمواعيد المحددة للتنفيذ، مؤكدا على التنسيق مع شركات المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء والاتصالات) قبل رصف وتطوير الشوارع المدرجة لتحويل اي مرافق او كابلات متعارضة او إجراء الصيانات اللازمة.

الاهتمام بملف النظافة والحالة العامة بالشوارع الداخلية



كما أكد محافظ الجيزة أنه غير مقبول أي تقصير في ملف النظافة والاهتمام بالحالة العامة بالشوارع الداخلية ورفع المخلفات والاهتمام بتطبيق منظومة الجمع السكني لكي تغطي كافة قطاعات المحافظة والقرى والوحدات المحلية.

كما أعلن المحافظ خلال الاجتماع عن طرح مشروع لرصف وتطوير الطريق بدءًا من شارع الملك فيصل بمنطقة المريوطية وحتى كوبري الصحابة بطول ٢.٥ كم في إطار خطة التطوير التي يشهدها القطاع بالكامل.

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