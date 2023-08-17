الخميس 17 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تعليم الجيزة تضع ضوابط رفع كثافة المدارس الخاصة والدولية 10٪ مقابل تثبيت المصروفات

محافظ الجيزة ومدير
محافظ الجيزة ومدير مديرية التربية والتعليم،فيتو

وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على المذكرة المقدمة من إدارة التعليم الخاص والدولي بمنح المدارس الخاصة والدولية زيادة نسبة ١٠٪ من الكثافة الكلية للمدرسة أو فصل طائر بحسب ظروف كل مدرسة.

منع المدارس الخاصة من تحصيل زيادات على المصروفات

وجاء في حيثية المذكرة المعروضة أن الوزارة تسعى لتخفيف الأعباء على أولياء الأمور ومنع المدارس الخاصة من تحصيل زيادات على المصروفات الدراسية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

١٠٪ من الكثافة الكلية للمدرسة

 القرار الصادر في هذا الاتجاه لم يتضمن أي ضوابط أو معايير واضحة للمدارس التي يحق لها الحصول على نسبة ١٠٪ من الكثافة الكلية للمدرسة، وتلك التي يحق لها إنشاء فصل طائر.

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ضوابط حاكمة للمدارس الخاصة والدولية

وانفردت  مديرية التربية والتعليم بالجيزة بقيادة أشرف سلومة مدير المديرية بوضع ضوابط حاكمة للمدارس الخاصة والدولية التابعة لها في تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم.

 إنشاء فصل طائر

وقدمت رشا يوسف مدير التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالجيزة مذكرة لوكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بمقترح ضوابط حاكمة لتحديد المدارس الخاصة والدولية التي يحق لها الحصول على نسبة ١٠٪ أو التي يحق لها إنشاء فصل طائر.

ورفع مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أشرف سلومة مذكرة إلى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالأمر، ووافق محافظ الجيزة على الضوابط المقترحة من مديرية التربية والتعليم.

الضوابط المقترحة من مديرية التربية والتعليم

وتضمنت ضوابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة التالي:

 عدم النظر للمدارس التي لم تسدد  الأنصبة الوزارية مثل نسبة ١٪ من المصروفات ونسبة المصدقة، لحين إحضار ما يفيد تسديد التزاماتها المالية.

وجاء في الضوابط أنه تطبيقًا للكتاب الصادر برقم ٣٥٣٢ بتاريخ ١٩ يوليو ٢٠١٦ من وزارة التربية والتعليم بشأن زيادات ال ١٠٪ والذي نص على أن لا  تتعارض أي زيادات مع القرارات الوزارية المنظمة واشتراطات هيئة الأبنية التعليمية، والتي تنص على أن الكثافة القصوى للفصل ٣٦ طالبا في مرحلة رياض الأطفال والثانوي و٤٠ طالبا في مرحلة التعليم الأساسي، وبناء عليه لا يجوز للمدارس ذات الكثافة الرسمية المناظرة لتلك الأعداد أن تتقدم بطلب للحصول على نسبة ١٠٪ على الطاقة الاستيعابية، أما في حالة توافر حجرات فراغ فيجوز التقدم بطلب للحصول على الفصل الطائر فقط.

كما تضمنت ضوابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن المدارس التي لديها مخالفات جسيمة مثل عدم وجود ممثل قانوني أو عدم وجود حسابات بنكية للتعليم والنشاط وغير ذلك من المخالفات الجسيمة لا يجوز لها التقدم بطلب لحين توفيق أوضاعها.

وحددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ضمن ضوابطها أنه تطبيقًا للكتاب الصادر برقم ٣٥٣٢  بتاريخ ١٩ يوليو ٢٠١٦ من وزارة التربية والتعليم لا يجوز إضافة تلك التعديلات باللائحة الداخلية للمدرسة.

وتضمنت الضوابط أنه لا يتم تطبيق القرار مرة أخرى للعام التالي إلا بعد تجديد القرار.

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وبشأن المدارس الثانوية الخاصة ( عربي ولغات)، ذكرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة في ضوابطها أنه تلاحظ أن بعض المدارس المرخصة ( أساسي - ثانوي لغات) يختلف بها النمو بين مرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، حيث يقل عدد الفصول المرخصة بالمرحلة الثانوية عن مرحلة التعليم الأساسي مما يسبب عبء وتكدس على المدارس الحكومية الثانوية وخاصة المدارس الرسمية لغات. لذلك عرضت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن تضاف نسبة ال ١٠٪ السابق ذكرها بقوة الطاقة الاستيعابية على المرحلة الثانوية بالمدارس الخاصة لاستيعاب تلك المدارس لأبنائها من الطلاب في المرحلة الثانوية وتخفيف العبء والتكدس عن المدارس الرسمية.

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