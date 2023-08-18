السيارات اليابانية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال 7 أشهر من عام 2023

كشفت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، أكثر السيارات ترخيصًا في مصر خلال 7 شهور من عام 2023 والتي ضمت السيارات الأوروبية واليابانية وابرزهم سيارات رينو ميجان.



ونرصد في التقرير التالي الذي نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات ترتيب الشركات اليابانية الأكثر ترخيصًا في أول 7 شهور في مصر وهي كالتالي:



1- في المركز الاول سيارات نيسان 4513 سيارة.

2- في مركز الثاني سيارات سوزوكي 3196 سيارة.

3- في مركز الثالث سيارات تويوتا 1952 سيارة.

4- في المركز الرابع سيارات ميتسوبيشي 1130 سيارة.



السيارات الكورية الأكثر ترخيصًا في مصر

وجاء ترتيب السيارات الكورية حسب الشركات الأكثر ترخيصًا في أول 7 شهور من العام كالتالي:



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1- في المركز الاول سيارات كيا 2923 سيارة.

2- في مرك الثاني سيارات هيونداي 2861 سيارة.



سيارات شيفروليه في صدارة الأمريكي

وأخيرًا,

جاءت شيفروليه في صدارة السيارات الأمريكية وحققت مبيعات اجمالية في أول 7 شهور من العام بواقع 1388 سيارة بينما حققت الشركات الأخرى مثل فورد وجيب حصص محدودة.



