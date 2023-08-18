الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

السيارات اليابانية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال 7 أشهر من عام 2023

سيارات
سيارات

كشفت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، أكثر  السيارات  ترخيصًا في مصر خلال  7 شهور من عام 2023 والتي ضمت السيارات الأوروبية  واليابانية وابرزهم سيارات رينو ميجان.

ونرصد في التقرير التالي الذي نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات  ترتيب الشركات اليابانية الأكثر ترخيصًا في أول 7 شهور في مصر وهي كالتالي:

1- في المركز الاول سيارات نيسان 4513 سيارة.
2- في مركز الثاني سيارات سوزوكي 3196 سيارة.
3- في مركز الثالث سيارات تويوتا 1952 سيارة.
4- في المركز الرابع سيارات ميتسوبيشي 1130 سيارة. 

السيارات الكورية الأكثر ترخيصًا في مصر
وجاء ترتيب السيارات الكورية حسب الشركات الأكثر ترخيصًا في أول 7 شهور من العام كالتالي:
 

Advertisements

1- في المركز الاول سيارات كيا 2923 سيارة.
2- في مرك الثاني  سيارات هيونداي 2861 سيارة.

سيارات شيفروليه في صدارة الأمريكي
وأخيرًا, 

جاءت شيفروليه في صدارة السيارات الأمريكية وحققت مبيعات اجمالية في أول 7 شهور من العام بواقع 1388 سيارة بينما حققت الشركات الأخرى مثل فورد وجيب حصص محدودة. 


 

ارتفاع أسعار سيارات سيتروين سي إليزيه الجديدة 2023

أبرز مبادرات وزارة الهجرة لخدمة المصريين بالخارج، سيارات المصريين بالخارج، ومبادرة اتكلم عربي

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أكثر السيارات ادارة العامة للمرور الادارة العامة للمرور الاول الادارة العامة للمرو الادارة العامة التامين الاجبارى سيارات سوزوكي سيارات كيا سيارات شيفروليه سيارات رينو ميجان

الأكثر قراءة

أول تعليق من محمد صلاح على انتقاله للدوري السعودي (فيديو)

ننشر قائمة أسعار علب التونة بأنواعها المختلفة داخل الأسواق

محمد بن زايد يناقش فى إثيوبيا أزمة سد النهضة ويتحدث عن حل يرضى مصر

بعد ظهور متحور EG5 لفيروس كورونا، حقيقة تأجيل الدراسة 2024

بعد تأجيل زيادتها للعام المقبل، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري

أول صور ترصد تفحم جثتين داخل سيارة مشتعلة على طريق السخنة باتجاه المعادي

كلوب يحسم قرار رحيل محمد صلاح من ليفربول إلى السعودية

انخفاض قوي يضرب الذهب، المؤشر العالمي في منتصف تعاملات الجمعة 18-8-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

إدانة ممرضة بريطانية قتلت 7 رضع بحقن الإنسوليسن

قبل الذهاب للمصيف، تعرف على أسعار مستلزمات البحر (فيديو)

رئيسة وزراء إيطاليا تتعرض لموقف محرج خلال قضاء عطلة في ألبانيا

باحثون: التماسيح قادرة على تمييز المعاناة في صرخات الأطفال

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة

بكام اليوان الصيني، سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

حكاية أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 8 فتيات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موضوع خطبة الجمعة الأخيرة في شهر أغسطس

ما حكم عمل الوليمة في الأفراح والقدر المجزئ في ذلك؟ الإفتاء تجيب

رمضان عبد الرازق: العلم أثبت زيادة إنتاج النبات حال سماع القرآن (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية