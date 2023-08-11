ارتفاع أسعار سيارات سيتروين سي إليزيه الجديدة 2023

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيتروين، عن زيادة جديدة في أسعار سيارات سيتروين في مصر خلال شهر أغسطس الجاري وتصل قيمة الزيادة ما بين 20 حتي 25 ألف جنيه يتم تطبيقها من الشهر الجاري.

ونستعرض في التقرير التالي أسعار سيارات سيتروين سي إليزيه الجديدة 2023 بعد زيادتها داخل السوق المحلي وهي كالتالي:

يصل سعر الفئة الاولى كمفورت إلى 674 ألف جنيه بدلًا من 659 ألف جنيه بزيادة 15 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية لاكشري إلى 729 ألف جنيه بدلًا من 709 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.



سيارات سيتروين C4 الجديدة 2023

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يصل سعر الفئة الأولى فيل إلى مليون و120 ألف جنيه بدلًا من مليون و100 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية فيل فرش أزرق غير متوفرة وآخر سعر لها مليون و110 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الاولى شاين إلى مليون و225 ألف جنيه بدلًا من مليون و200 ألف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية شاين فرش أحمر مليون و235 ألف جنيه بدلًا من مليون و210 ألف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه.

أسعار سيارات سيتروين C5 آير كروس الفيس ليفت 2023 التالية:

يصل سعر الفئة الأولى لايف إلى مليون و340 ألف جنيه بدلًا من مليون و320 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية فيل إلى مليون و465 ألف جنيه بدلًا من مليون و445 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثالثة فيل بانوراما إلى مليون و515 ألف جنيه بدلًا من مليون و495 ألف بزيادة 20 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الرابعة شاين إلى مليون و615 ألف جنيه بدلًا من مليون و595 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.

سيارات سيتروين C3 Aircross الجديدة 2023

فيل 959 ألف بدلًا من 920 ألف جنيه بزيادة 39 ألف جنيه.

شاين بانوراما وفرش جلد مليون و59 ألف جنيه بدلًا من مليون و20 ألف جنيه بزيادة 39 ألف جنيه.



أسعار سيتروين C3 الجديدة موديل 2023

وجاءت الزيادات كالتالي:

فييل 819 ألف جنيه بدلًا من 795 ألف بزيادة 24 ألف .

شاين 929 ألف جنيه بدلًا من 895 ألف بزيادة 34 ألف .