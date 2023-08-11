الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع أسعار سيارات سيتروين سي إليزيه الجديدة 2023

سيتروين، فيتو
سيتروين، فيتو

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيتروين، عن زيادة جديدة في أسعار سيارات سيتروين  في مصر خلال شهر أغسطس الجاري  وتصل قيمة الزيادة ما بين 20 حتي 25 ألف جنيه يتم تطبيقها من الشهر الجاري.

ونستعرض في التقرير التالي أسعار سيارات سيتروين سي إليزيه الجديدة 2023 بعد زيادتها داخل السوق المحلي وهي  كالتالي: 

يصل سعر الفئة الاولى كمفورت إلى 674 ألف جنيه بدلًا من 659 ألف جنيه بزيادة 15 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية لاكشري إلى 729 ألف جنيه بدلًا من 709 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.

سيارات سيتروين C4 الجديدة 2023

Advertisements

يصل سعر الفئة الأولى فيل إلى مليون و120 ألف جنيه بدلًا من مليون و100 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية فيل فرش أزرق غير متوفرة وآخر سعر لها مليون و110 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الاولى شاين إلى مليون و225 ألف جنيه بدلًا من مليون و200 ألف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه. 

يصل سعر الفئة الثانية شاين فرش أحمر مليون و235 ألف جنيه بدلًا من مليون و210 ألف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه. 

أسعار سيارات سيتروين C5 آير كروس الفيس ليفت 2023 التالية:

يصل سعر الفئة الأولى لايف إلى مليون و340 ألف جنيه بدلًا من مليون و320 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية فيل إلى مليون و465 ألف جنيه بدلًا من مليون و445 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثالثة فيل بانوراما إلى مليون و515 ألف جنيه بدلًا من مليون و495 ألف بزيادة 20 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الرابعة شاين إلى مليون و615 ألف جنيه بدلًا من مليون و595 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.
سيارات سيتروين C3 Aircross الجديدة 2023
 فيل 959 ألف بدلًا من 920 ألف جنيه بزيادة 39 ألف جنيه. 
 شاين بانوراما وفرش جلد مليون و59 ألف جنيه بدلًا من مليون و20 ألف جنيه بزيادة 39 ألف جنيه. 

أسعار سيتروين C3 الجديدة موديل 2023

وجاءت الزيادات كالتالي: 
 فييل 819 ألف جنيه بدلًا من 795 ألف بزيادة 24 ألف  .
 شاين 929 ألف جنيه بدلًا من 895 ألف بزيادة 34 ألف  .

وزيرة الهجرة تزف بشرى سارة للمشاركين في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

أسعار سيارات دفسك بعد الزيادة الجديدة في مصر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار سيارات سيتروين اسعار سيارات داخل السوق المحلى سيارات سيتروين C4 الجديدة سيارات سيتروين سي اليزيه سيارات سيتروين سيتروين C5 سيتروين C4

الأكثر قراءة

أحدث صور من حفل خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي

موعد انطلاق المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023

رجال فى حياة قيثارة الغناء نجاة الصغيرة

لاعب جديد من الأهلي ينضم إلى سيراميكا كليوباترا

تكليفات رئاسية هامة للحكومة وكبار رجال الدولة لمواجهة أزمات الكهرباء والغذاء والطاقة

ارتفاع أسعار البيض وانخفاض الفراخ البيضاء في الأسواق

حكم الدعاء للأموات على الفيسبوك يوم الجمعة

رسائل السيسي لقادة الإمارات والبحرين وكينيا وسلطان البهرة ووزير دفاع صربيا

Advertisements

منوعات

المزيد

في مزاد علني، ماسك يعرض لوحة تويتر والطائر الأزرق للبيع

سك عملة جديدة في بريطانيا تحمل صورة الملك تشارلز الثالث

روسيا تبحث عن المياه في أبعد مكان (فيديو)

الأرقام لا تكذب، عدد غير مسبوق للانتحار بأمريكا في 2022، والسبب أزمة في الصحة العقلية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 11-8-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 11-8-2023 في مصر

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 11-8-2023

سعر السكر اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

برسائل مباشرة.. مفتي الجمهورية يضع روشتة حلول لأبرز قضايا المجتمع المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الوضوء من ماء الترع؟ الإفتاء تجيب

حكم الدعاء للأموات على الفيسبوك يوم الجمعة

حكم زيارة المقابر يوم الجمعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية