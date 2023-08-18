الجمعة 18 أغسطس 2023
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حوادث

أحدهم توفي والآخر يعاني من صعوبة في النطق، محاكمة مدير شركة دهس 4 طلاب بالدقي

أحد ضحايا الحادث،
أحد ضحايا الحادث، فيتو

تنظر محكمة الجيزة غدا السبت،  أولى جلسات محاكمة مدير شركة متهم بدهس 4 طلاب في الثانوية العامة، مما أسفر عن مصرع أحدهم.

 

محاكمة متهم بدهس 4 طلاب

وكشف شقيق المتوفي "محمد. س" بأن شقيقه "عمر" توفي نتيجة إصابته بنزيف بالمخ والرئة وكسر أسفل الجمجمة، وذلك بعد أصطدام سيارة فارهة به أثناء سيره مع أصدقائه.

 

وأضاف شقيق المتوفي: إن قائد السيارة هو مدير إحدى الشركات، وتمكنت القوات من القبض عليه، بعد هروبه خوفا من المساءلة القانونية، مشيرا إلى أن شقيقه ظل داخل العناية المركزة بالمستشفى لمدة 3 أيام ، وتوفى أثناء إجراء عملية جراحية لإزالة تجمعات دموية بالمخ.

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وقال، إن أحد المصابين "عبد الرحمن" تسبب الاصطدام في دفعه حوالي 5 أمتار، مما أسفر عن إصابته بتمزق في الأربطة وكدمات بالجسد، كما أصيب بصعوبة في النطق والحركة.

وأشار أن المصاب الثالث "أحمد"، مصاب بكدمات في الرئة وكسر في 4 طلوع وحالته غير مستقرة، كما أصيبت فتاة تدعى "جهاد" بكدمات متفرقة بالجسد، وأنقذت العناية الإلهية الاثنين الآخرين ولم تصطدم بهم السيارة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين ب شارع النيل بمنطقة الدقي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

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محكمة الجيزة محاكمة متهم بدهس 4 طلاب الدقي شارع النيل بمنطقة الدقي أمن الجيزة غرفة عمليات شرطة النجدة

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