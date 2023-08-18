محافظ الإسماعيلية يستقبل عددا من سفراء الدول الأجنبية للمشاركة في مهرجان المانجو (صور)

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، بمكتبه بمبنى ديوان عام المحافظة الجديد، السفير الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية.

كما استقبل المحافظ عددا من سفراء دول (جمهورية بنما، كندا، فنزويلا، الأوروجواي، شيلي، الأرجنتين، الإكوادور، كوبا، باراجواي، بيرو، أذربيجان، كوريا الجنوبية، إندونيسيا، سيراليون، الصين بالقاهرة، أستراليا، نيجيريا، نيبال، الفلبين، نيوزيلاندا، أيرلاند، الأردن، الهند، بنجلاديش، أوزباكستان، قنصلية الصين بالإسكندرية، والدومينيكان) بمصر؛ وذلك لحضور مراسم الاحتفال بمهرجان الإسماعيلية الثاني للمانجو ٢٠٢٣ الذي يقام على أرض المحافظة.



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استقبال رسمي



وفي السياق ذاته، استقبل "بشارة" المدير الإقليمي لمكتب الغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة ومدير العلاقات الدولية بالغرفة، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وأعرب السفراء عن سعادتهم لحضور المهرجان ولحفاوة الاستقبال.

وأشار بشارة إلى أن محافظة الإسماعيلية تعد في المقام الأول محافظة زراعية؛ لما تنتجه من محاصيل متميزة وفريدة منها الفراولة والبرتقال والسمسم والفول السوداني.

متمنيًا للسادة ضيوف المحافظة الاستمتاع بالمهرجان والأماكن السياحية وقضاء وقتًا مميزًا بالمحافظة.



جانب من الاستقبال، فيتو

جانب من الاستقبال، فيتو

فعاليات مهرجان الإسماعيلية

وتنطلق فعاليات المهرجان بمرور موكب ترفيهي مكون من مشاركين من جميع الفئات الغنائية والاستعراضية والفنون الشعبية ومجموعات الدراجات النارية ومجموعات الدراجات الهوائية ومجموعات الاسكيت والفنانين والمشاهير الذين أتوا جميعا لدعم السياحة المصرية بشكل عام والسياحة في الإسماعيلية بشكل خاص، وينتهي الموكب في تمام الساعة السادسة مساء.

جانب من الاستقبال، فيتو

جانب من الاستقبال، فيتو

احتفالات مهرجان المانجو بالإسماعيلية

وتقام جميع احتفالات المهرجان والكرنفال والمنطقة والموكب ودخول الحدائق مجانًا، عدا الملتقى التصديري الذي يقتصر دخوله علي الرعاة والوفود الدبلوماسية والسياسية والتجار والشركات والمجال.

جانب من الاستقبال، فيتو

جانب من الاستقبال، فيتو

منافذ بيع المانجو بالاسماعيلية

كما توجد منافذ لبيع مانجو الي المستهلك النهائي مباشرة في الحدائق المفتوحة بسعر الجملة من جميع المزارع المشاركة في هذا الحدث، ويوجد ايضًا في المنطقة المفتوحة جميع الخدمات للجمهور من قوافل طبية ومناطق بيع للمأكولات والمشروبات والمياه، ودورات مياه في محيط المنطقة المفتوحة.

المواقع الثلاثة لكل فعاليات مهرجان المانجو

موقع بدأ الموكب الترفيهي بشارع محمد علي مرورا بمنطقة الاحتفالات

‏من هنــــــا

موقع منطقة الاحتفالات والسوق المفتوح

من هنـــــا

موقع الملتقي التصديري بنادي الجولف

من هنــــا

موقع دورة المياه المتاحة اثناء المهرجان علي بعد 50 متر

‏من هنــــا



جانب من الاستقبال، فيتو

جانب من الاستقبال، فيتو

وتزرع المانجو في مصر على مساحات شاسعة تتجاوز الـ ٣٠٠ ألف فدان، ويبلغ متوسط الإنتاج السنوى قرابة 1.2 مليون طن وتبلغ متوسط صادرات مصر منها للدول العربية والأوروبية قرابة 80 ألف طن وتعتبر دول السعودية، وروسيا والإمارات والبحرين وعمان والمملكة المتحدة هي الأكثر استيرادا للمانجو المصرية.

وتعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حاليا على ملف فتح سوق تصدير المانجو إلى دولة الصين بعد عدة أعوام من التفاوض وعمل تفتيش عن بعد بين الحجر الزراعي المصري والسلطة المختصة في الصين، وشهد اللقاء الأخير بين وزير الزراعة المصري ونظيره الصيني الاتفاق على توقيع بروتكول تعاون مع الجانب الصيني لبدء تصدير المانجو المصرية إلى السوق الصيني.

جانب من الاستقبال، فيتو

جانب من الاستقبال، فيتو

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