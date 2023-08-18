كواليس حفل افتتاح مهرجان المانجو في الإسماعيلية (صور)

تشهد محافظة الإسماعيلية، بعد قليل، انطلاق النسخة الثانية من مهرجان المانجو، وذلك في حضور اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وعدد من الوفود الدبلوماسية وقيادات محافظة الإسماعيلية.

مهرجان المانجو بالاسماعيلية 2023

ويبدأ المهرجان في تمام الساعة 5 عصرا، بموكب ترفيهي من أمام مبني محافظة الإسماعيلية، بشارع محمد علي.

فعاليات مهرجان الإسماعيلية

وتنطلق فعاليات المهرجان بمرور موكب ترفيهي مكون من مشاركين من جميع الفئات الغنائية والاستعراضية والفنون الشعبية ومجموعات الدراجات النارية ومجموعات الدراجات الهوائية ومجموعات الاسكيت والفنانين والمشاهير الذين أتوا جميعا لدعم السياحة المصرية بشكل عام والسياحة في الإسماعيلية بشكل خاص، وينتهي الموكب في تمام الساعة السادسة مساء.

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جانب من كواليس الاحتفال، فيتو

احتفالات مهرجان المانجو بالإسماعيلية

و تبدأ الاحتفالات الغنائية والاستعراضية في المنطقة المفتوحة للجميع بالتزامن مع فعاليات الملتقى التصديري وتنتهي في تمام الساعة ١٢ صباحًا.

وتقام جميع احتفالات المهرجان والكرنفال والمنطقة والموكب ودخول الحدائق مجانًا، عدا الملتقى التصديري الذي يقتصر دخوله علي الرعاة والوفود الدبلوماسية والسياسية والتجار والشركات والمجالس التصديرية والمصدرين.

جانب من كواليس الاحتفال، فيتو

منافذ بيع المانجو بالاسماعيلية

كما توجد منافذ لبيع مانجو الي المستهلك النهائي مباشرة في الحدائق المفتوحة بسعر الجملة من جميع المزارع المشاركة في هذا الحدث، ويوجد ايضًا في المنطقة المفتوحة جميع الخدمات للجمهور من قوافل طبية ومناطق بيع للمأكولات والمشروبات والمياه، ودورات مياه في محيط المنطقة المفتوحة.

المواقع الثلاثة لكل فعاليات مهرجان المانجو

موقع بدأ الموكب الترفيهي بشارع محمد علي مرورا بمنطقة الاحتفالات

‏https://goo.gl/maps/BFUePfj7PAaFViJd9

موقع منطقة الاحتفالات والسوق المفتوح

‏https://goo.gl/maps/XeAfkscECC3ttUxTA

موقع الملتقي التصديري بنادي الجولف

‏https://goo.gl/maps/i2o8fvQCVxLgH4D59

موقع دورة المياه المتاحة اثناء المهرجان علي بعد 50 متر

‏https://goo.gl/maps/cbr1KvQbJkBnnTFGA

جانب من كواليس الاحتفال، فيتو

جانب من كواليس الاحتفال، فيتو

موقع دورة المياه المتاحة اثناء المهرجان علي بعد 900 متر



موقع دورة المياه المتاحة ثناء المهرجان علي بعد 1300 متر



موقع انتظار سيارات رقم ١

موقع انتظار سيارات رقم ٢

موقع انتظار سيارات رقم ٣

وتزرع المانجو في مصر على مساحات شاسعة تتجاوز الـ ٣٠٠ ألف فدان، ويبلغ متوسط الإنتاج السنوى قرابة 1.2 مليون طن وتبلغ متوسط صادرات مصر منها للدول العربية والأوروبية قرابة 80 ألف طن وتعتبر دول السعودية، وروسيا والإمارات والبحرين وعمان والمملكة المتحدة هي الأكثر استيرادا للمانجو المصرية.

وتعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حاليا على ملف فتح سوق تصدير المانجو إلى دولة الصين بعد عدة أعوام من التفاوض وعمل تفتيش عن بعد بين الحجر الزراعي المصري والسلطة المختصة في الصين، وشهد اللقاء الأخير بين وزير الزراعة المصري ونظيره الصيني الاتفاق على توقيع بروتكول تعاون مع الجانب الصيني لبدء تصدير المانجو المصرية إلى السوق الصيني.