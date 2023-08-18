الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

تعزيزات أمنية قبل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للمانجو (صور)

جانب من العزيزات
جانب من العزيزات الأمنية بمقر الاحتفال، فيتو

دفعت قوات أمن الإسماعيلية، بتعزيزات أمنية مشددة، حول مقر حفل افتتاح النسخة الثانية من مهرجان المانجو، وذلك لتأمين المواطنين خلال الاحتفال، الواقع أمام مبنى المحافظة القديمة بشارع محمد علي بوسط المدينة.  

 

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عروض ترفيهية واستعراضية بحفل افتتاح مهرجان المانجو الثاني بالإسماعيلية

 

فرض كردون أمني بمحيط مهرجان المانجو

و فرضت قوات أمن الإسماعيلية كردونا أمنيا حول منطقة الاحتفال، بالإضافة إلى نشر فرق من قوات الأمن ورجال المرور لتنظيم حركة عبور السيارات.   

 

جانب من التعزيزات الأمنية بمقر الاحتفال، فيتو
جانب من التعزيزات الأمنية بمقر الاحتفال، فيتو

 

وتشهد محافظة الإسماعيلية، بعد قليل اليوم الجمعة، انطلاق النسخة الثانية من مهرجان المانجو، وذلك في حضور اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وعدد من الوفود الدبلوماسية وقيادات محافظة الإسماعيلية.   

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فعاليات مهرجان المانجو بالإسماعيلية 

ويبدأ المهرجان في تمام الساعة 5 عصرا، بموكب ترفيهي من أمام مبني محافظة الاسماعيلية، بشارع محمد علي.  

 

فقرات استعراضية وغنائية بمهرجان المانجو

و تنطلق فعاليات المهرجان بمرور موكب ترفيهي مكون من مشاركين من جميع الفئات الغنائية والاستعراضية والفنون الشعبية ومجموعات الدراجات النارية ومجموعات الدراجات الهوائية ومجموعات الاسكيت والفنانين والمشاهير أتوا جميعا لدعم السياحة المصرية بشكل عام والسياحة في الاسماعيلية بشكل خاص، وينتهي الموكب في تمام الساعة السادسة مساء.  

 

جانب من التعزيزات الأمنية بمقر الاحتفال، فيتو
جانب من التعزيزات الأمنية بمقر الاحتفال، فيتو

 

وتبدأ الاحتفالات الغنائية والاستعراضية في المنطقة المفتوحة للجميع، بالتزامن مع فعاليات الملتقى التصديري وتنتهي في تمام الساعة ١٢ صباحًا.

تقام جميع احتفالات المهرجان والكرنفال والمنطقة والموكب ودخول الحدائق مجانًا، عدا الملتقى التصديري يقتصر دخوله على الرعاة والوفود الدبلوماسية والسياسية والتجار والشركات والمجالس التصديرية والمصدرين. 

  

كما يوجد منافذ بيع مانجو الي المستهلك النهائي مباشرة في الحدائق المفتوحة بسعر الجملة من جميع المزارع المشاركة في هذا الحدث، ويوجد ايضًا في المنطقة المفتوحة جميع الخدمات للجمهور من قوافل طبية ومناطق بيع المأكولات والمشروبات المياه، ودورات مياه في محيط المنطقة المفتوحة. 
  

موقع بدأ الموكب الترفيهي بشارع محمد علي مرورا بمنطقة الاحتفالات 
 

موقع  منطقة الاحتفالات والسوق المفتوح 
 

موقع الملتقي التصديري بنادي الجولف 
 

موقع  دورة المياه المتاحة اثناء المهرجان علي بعد 50 متر
 

موقع دورة المياه المتاحة اثناء المهرجان علي بعد 900 متر
 

موقع دورة المياه المتاحة ثناء المهرجان علي بعد 1300 متر 
 

موقع انتظار سيارات رقم ١ 

 

موقع انتظار سيارات رقم ٢ 

 

موقع انتظار سيارات رقم ٣ 

وتزرع المانجو في مصر على مساحات شاسعة تتجاوز الـ ٣٠٠ ألف فدان، ويبلغ متوسط الإنتاج السنوي  قرابة 1.2 مليون طن وتبلغ متوسط صادرات مصر منها للدول العربية والأوروبية قرابة 80 ألف طن وتعتبر دول السعودية، وروسيا والإمارات والبحرين وعمان والمملكة المتحدة هي الأكثر استيرادا للمانجو المصرية.


وتعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حاليا على ملف فتح سوق تصدير المانجو إلى دولة الصين بعد عدة أعوام من التفاوض وعمل تفتيش عن بعد بين الحجر الزراعي المصري والسلطة المختصة في الصين،  وشهد اللقاء الأخير بين وزير الزراعة المصري ونظيره الصيني الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع الجانب الصيني لبدء تصدير المانجو المصرية إلى السوق الصيني
 


 

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