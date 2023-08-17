الخميس 17 أغسطس 2023
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محافظات

عروض ترفيهية واستعراضية بحفل افتتاح مهرجان المانجو الثاني بالإسماعيلية

مهرجان المانجو في
مهرجان المانجو في الإسماعيلية، فيتو

تستعد محافظة الإسماعيلية، لإطلاق النسخة الثانية من مهرجان المانجو والتي تنطلق فعالياتها يوم غد الجمعة الموافق 18 من شهر أغسطس الجارى.  

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وكشفت اللجنة المنظمة لمهرجان المانجو في محافظة الإسماعيلية، عن برنامج المهرجان في نسخته الثانية، والذى ينطلق بعد عدة أيام. 

بدء المهرجان 

حيث يبدأ المهرجان في تمام الساعة 5 عصر غد الجمعة الموافق ال 18 من شهر أغسطس الجاري لعام 2023 بموكب ترفيهي من أمام مبني محافظة الإسماعيلية، بشارع محمد علي.  

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فقرات استعراضية وغنائية 

تنطلق فعاليات المهرجان بمرور موكب ترفيهي مكون من مشاركين من جميع الفئات الغنائية والاستعراضية والفنون الشعبية ومجموعات الدراجات النارية ومجموعات الدراجات الهوائية ومجموعات الاسكيت والفنانين والمشاهير أتوا جميعا لدعم السياحة المصرية بشكل عام والسياحة في الاسماعيلية بشكل خاص، وينتهي الموكب في تمام الساعة السادسة مساء.  

 

احتفالات المناطق المفتوحة 

وتبدأ الاحتفالات الغنائية والاستعراضية في المنطقة المفتوحة للجميع بالتزامن مع فعاليات الملتقى التصديري وتنتهي في تمام الساعة ١٢ صباحًا. 

 

تقام جميع احتفالات المهرجان والكرنفال والمنطقة والموكب ودخول الحدائق مجانًا، عدا الملتقى التصديري يقتصر دخوله على الرعاة والوفود الدبلوماسية والسياسية والتجار والشركات والمجالس التصديرية والمصدرين.  

 

كما يوجد منافذ بيع مانجو إلى المستهلك النهائي مباشرة في الحدائق المفتوحة بسعر الجملة من جميع المزارع المشاركة في هذا الحدث، ويوجد أيضًا في المنطقة المفتوحة جميع الخدمات للجمهور من قوافل طبية ومناطق بيع المأكولات والمشروبات المياه، ودورات مياه في محيط المنطقة المفتوحة. 
 

المواقع الثلاثة لكل فعاليات المهرجان  
 

موقع بدأ الموكب الترفيهي بشارع محمد على مرورا بمنطقة الاحتفالات 
 

موقع منطقة الاحتفالات والسوق المفتوح 
 

موقع الملتقي التصديري بنادي الجولف 
 

موقع دورة المياه المتاحة اثناء المهرجان علي بعد 50 متر
 

موقع دورة المياه المتاحة اثناء المهرجان علي بعد 900 متر
 

موقع دورة المياه المتاحة ثناء المهرجان علي بعد 1300 متر 
 

موقع انتظار سيارات رقم ١ 

 

موقع انتظار سيارات رقم ٢ 

 

موقع انتظار سيارات رقم ٣ 


 

 

 

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