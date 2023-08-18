الجمعة 18 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

قومي المرأة ينظم ورشة عمل حول المشروعات الخضراء الذكية

المجلس القومي للمرأة،
المجلس القومي للمرأة، فيتو

نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل حول المشروعات الخضراء الذكية، استهدفت الميسرات الماليات لمحافظتي الأقصر وأسوان، واستمرت علي مدار ثلاثة أيام  بالقاهرة، وذلك في في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وضمن مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي.

وعن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وأهميتها وأهدافها اكدت الأستاذة إنجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس، أن أهداف المبادرة تتضمن تمكين المرأة لمواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة، مشيرة إلى دور الميسرات في توضيح أهمية المشروعات الخضراء الذكية لسيدات القري، ومدى الاستفادة التي ستعود على المجتمع بكافة فئاته من تنفيذ تلك المشروعات.

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فيما أكدت الأستاذة نرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية لمشروعات خضراء ذكية، أن المبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، واستعرضت جميع الأمور المتعلقة بالمبادرة، وأوضحت مفهوم الحفاظ علي البيئة، ومدى أهميته.

حملات طرق الأبواب في جميع القرى والمحافظات 

فيما استعرضت الأستاذة إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، الحملات التوعوية والبرامج التدريبية التي يقدمها المجلس وعلى رأسها حملات طرق الأبواب في جميع قرى ومراكز محافظات الجمهورية.

وتحدثت الأستاذة جيهان توفيق رئيسة الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس عن جهود مصر في ملف المرأة وتغير المناخ، وعرضت طرح مصر الدولي حول المرأة والبيئة وتغير المناخ.

المجلس القومي للمرأة، فيتو 

وقامت الأستاذة مي محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات، بالتعريف بجهود وأنشطة الإدارة العامة لتنمية المهارات.

خدمات مكتب شكاوى المرأة 

وعرضت الأستاذة أمل عبد المنعم مدير مكتب شكاوي المرأة، دور المكتب فى تقديم الخدمات القانونية للسيدات. 

فيما تحدثت الأستاذة شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس عن التخطيط الاستراتيجي من منظور تمكين المرأة، ومهارات القيادة.

مشروعات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي

وتحدثت الأستاذة نشوى مصطفى المسؤولة الإدارية عن مشروعات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي،  عن أهمية دور المرأة الريفية في الحفاظ علي البيئة.

وتحدث الأستاذ محمد عبد الوهاب من شركة إي فاينانس عن تطبيق تحويشة والتحول الرقمي لمجموعات الإدخار والأقراض.

تضمنت ورشة العمل عرض أهم النقاط في منهجية الإدخار والإقراض وفي التثقيف المالي.

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قومى المرأة بالبحيرة ينظم حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" بـ 3 مراكز

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قومي المرأة ينظم تدريب ريادة الأعمال بالأقصر

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المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسى حملات طرق الأبواب الدكتورة امل عبد المنعم الاقراض الرقمى مكتب شكاوى المرأة

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