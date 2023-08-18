السيارات الصينية تتصدر قائمة المبيعات في السوق المصري

استطاعات السيارات الصينية التغلب على الأزمات التي يشهدها قطاع السيارات خلال الفترات الحالية من نقص المبيعات وتقليص حصص الدول من السيارات بسبب نقص رقائق الإلكترونية التي تستخدم في صناعة السيارات، ولكن السيارات الصينية استطاعت التغلب علي تلك الأزمات على رأسها سيارات BYD التي تصدرت المركز الأول في مبيعات السيارات.

وجاءت سيارات BYD F3 ثم سيارات شيري في المرتبة الأولى خلال أول 7 شهور من العام الجاري:



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1- المركز الاول سيارات شيري 5382 سيارة.

2- المركز الثاني BYD بعدد 2807 سيارة.

3- المركز الثالث MG بعدد 2123 سيارة.



أما أكثر الموديلات الصينية مبيعًا في مصر, فتصدرته بي واي دي في أول 7 شهور من العام:

1- BYD F3 بعدد 2736 سيارة.

2- شيري أريزو 5 بعدد 1957 سيارة.

3- شيري تيجو 3 بعدد 1759 سيارة.

4- شيري تيجو 7 بعدد 1407 سيارة.

5- MG 5 بعدد 834 سيارة.

