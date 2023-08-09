التموين: صرف 45 % من السلع التموينية لأصحاب البطاقات حتى الآن

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقررات شهر أغسطس لصالح 64 مليون مواطن مقيدين علي 23 مليون بطاقة، وذلك عبر 40 منفذا على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة التموين الانتهاء من صرف نحو 45% من السلع التموينية لأصحاب البطاقات، موضحة ثبات أسعار السلع التموينية على البطاقات للشهر الجديد، حيث تم توفير 31 صنفا أساسيا ضمن احتياجات المواطنين بالمنافذ، مضيفة أن هناك توجيهات لشركتي الجملة (العامة والمصرية) لمتابعة توافر السلع بصورة مستمرة.

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وأضافت أن هناك متابعة مستمرة من جانب الوزارة على منافذ السلع التموينية من البقاليين ومشروع جمعيتي، ومطابقة السلع التي تم صرفها من مخازن شركات الجملة وما يتم توفيره لأصحاب البطاقات طبقا الاستعاضة الخاصة لكل تاجر وذلك قبل بداية صرف مقررات الشهر لتمكين المواطنين من صرف السلع دون أي شكاوى.

أسعار السلع التموينية خلال شهر أغسطس

وتضم قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2023 البالغ عددها 31 صنفا على النحو التالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيها.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونص.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات

نصيب الفرد من السلع التموينية

وحددت وزارة التموين نصيب الفرد من السلع التموينية خلال شهر يونيو، والذي يبلغ 50 جنيها للفرد، وتقل حصة الفرد الخامس والسادس لتصل إلى 25 جنيها.

ويحصل كل فرد مقيد على بطاقة التموين يوميا على 5 أرغفة خبز بإجمالي 150 رغيفا على مدار الشهر، وفي حالة عدم صرف المواطن كامل حصته من الخبز وتوفير استهلاكه سيحصل على "فارق نقاط الخبز‏" على هيئة سلع، بقيمة 10 قروش عن كل رغيف يتم توفيره.

ويبلغ نصيب الفرد من السلع التموينية على البطاقات خلال شهر أغسطس، كالآتي:

صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت

صرف كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة.

صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 كيلو للبطاقة التى بها 4 أفراد فأكثر أو عبوة مكرونة زنة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.