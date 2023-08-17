قومي المرأة يطلق فعاليات مبادرة أنت الحياة بمحافظة الجيزة

انطلقت فعاليات مبادرة "أنت الحياة" التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بمشاركة مجموعة من الوزارات والمؤسسات والجامعات، بهدف رفع وعي الأهالي بعدد من القضايا الهامة والتي تمس حياتهم حيث تعد فعالية توعوية موسعة تمتد خلال الفترة من 15 حتى 20 أغسطس الجاري في محافظة الجيزة.

وتتضمن الفعاليات والأنشطة تنظيم برامج توعوية حول الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، والادخار والإقراض الرقمي والشمول المالي.

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وتتناول الفعاليات موضوعات توعوية حول مشورة ما قبل الزواج والتخطيط الإنجابي والتثقيف الصحي للحمل والولادة وتصحيح المفاهيم المغلوطة دينيًا حول التربية الإيجابية والتغذية والرضاعة والدمج والإعاقة وأسباب الادخار وكيفية وضع الخطة وكيفية إدارة الأموال وعمل مشاريع وإدارة المخاطر والتثقيف الرقمي.

يذكر أن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة شاركت في افتتاح قمة المرأة المصرية 2023 في نسختها الثانية - منتدى الخمسين سيدة - تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تحت عنوان "تمكين المرأة.. قوة مصر ومستقبلها".

وأكدت رئيسة المجلس، أن المرأة المصرية هي تركيبة فريدة من نوعها، فهي خط الدفاع الثالث للوطن في مجابهة قوى التطرف والإرهاب وفي الأزمات، علاوة على أدوارها الأخرى في عملها وداخل أسرتها.

الحكومة المصرية

وقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، التهنئة إلى الحكومة المصرية لقرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من 2022 إلى 2026، والمجلس التنفيذي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" للأعوام من 2022 إلى 2025، وذلك كممثل للمجموعة الأفريقية.

تمكين المرأة

وأعربت مايا مرسي عن بالغ سعادتها بالقرار، مشيرة إلى أن هذا اعتراف دولي بالمكانة التي تتمتع بها مصر وأهمية الدور الفاعل والمتميز الذي تقوم به في إطار عملها ضمن أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.

وأشارت إلى أن قرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع يدعم الخطوات الحثيثة التي اتخذتها مصر نحو تمكين المرأة وتعزيز مكانتها على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

لجنة وضعية المرأة

وأضافت قائلة: " نحن فخورون بالإرادة السياسية المصرية التي ساندت المرأة ودعمت مكانتها ومنحتها الفرصة لتحتل مكانة متميزة"، كما توجهت بخالص التحية والتقدير إلى وزارة الخارجية المصرية التي تقوم بدور عظيم في دعم جهود مصر دوليًا وإقليميًا في كافة المجالات، مشيدة بهذا الإنجاز المتميز الذي يمثل انتصارا جديدا للبلاد ".