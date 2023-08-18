الجمعة 18 أغسطس 2023
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محافظات

توفير أتوبيسات للمشاركين بملتقى توظيف حياة كريمة بالقليوبية

مواعيد أتوبيسات المشاركين
مواعيد أتوبيسات المشاركين بملتقى توظيف حياة كريمة، فيتو

أعلنت محافظة القليوبية عن توفير أتوبيسات لنقل المشاركين بملتقى توظيف حياة كريمة المزمع عقده الأحد والإثنين المقبلين بكافة مراكز المحافظة بمواعيد صباحية ومسائية مجانا تيسيرا على المتقدمين وذلك بنادي سيتي كلوب بنها في الفترة من 20 وحتى 21 أغسطس 2023م. . 

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رياضة القليوبية تنظم تدريبات ما قبل ملتقى التوظيف

أضاف بيان صادر عن المحافظة على صفحتها الرسمية أن ملتقى التوظيف يشمل التخصصات:

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 تمويل مالي 

الخدمات المتكاملة 

وإدارة المنشآت 

توزيع الأغذية والمشروبات 

أمن وحراسة 

وخدمات التصنيع. 

وأضاف البيان أنه يتم توفير BOOTH خاص بإستقبال كافة طلبات التوظيف مهما كان التخصص ويتم توفير وظائف لهم خلال مدة محددة، فيما يخص الوظائف المتاحة للعمال والتخصصات الفنية يتم توفير BOOTH خاص بمؤسسة عمال مصر يوفر فرص وظيفية حرفية ومهنية وتدريبات حرفية ومهنية

واستطرد البيان أنه فيما يخص دعم المرأة يتم توفير BOOTH  للمجلس القومي للمرأة لتلقى طلبات السيدات الراغبة في التدريبات الحرفية والمهنية الخاصة بالمجلس وعلى رأسها مهنة الخياطة والمهن المتعلقة بالمطبخ التعليمي وكل ما يخص دعم المرأة وكذلك توفير إصدار الأوراق الثبوتية التي تساعد على التوظيف للمرأة بشكل مجاني.

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