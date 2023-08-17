صحة القليوبية تطلق المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمي»

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية عن انطلاق المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمي»، ضمن مبادرة أيامنا أحلى لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحه الانجابيه بالقليوبية بداية من يوم الأحد ٢٧أغسطس تحت شعار "حقك تنظمي".

يأتي ذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" التي يتم تنفيذها تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، ومعالى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والأستاذ الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

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وقد أوضح الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات معالى وزير الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة والصحه الإنجابية، مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانًا عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

وأضافت الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالقليوبية أنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية من خلال الندوات الإعلامية والزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، وستكون المرحلة الأولي للحملة بمراكز (بنها _ كفر شكر _ القناطر _شبين القناطر _قها_ شبرا شرق) من اليوم الأحد ٢٧ أغسطس حتى ٣١ أغسطس وتبدأ المرحلة الثانية من ٩/٢ إلى ٩/٦ بإدارات (شبرا غرب - الخانكه - العبور - طوخ - قليوب)

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