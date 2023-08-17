الخميس 17 أغسطس 2023
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رياضة

الدوري السعودي، رياض محرز يقود أهلي جدة للفوز على الخليج 3-1 (صور)

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو

الدوري السعودي، فاز فريق أهلي جدة على مضيفه الخليج 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير محمد بن فهد، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل المدافع البرازيل روجير إيبانيز هدف فريق أهلي جدة الأول في مرمى الخليج في الدقيقة 9، وأضاف الجزائري الدولي رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 45+1، وأحرز سميحان ضيدان النابت الهدف الثالث في الدقيقة 90+11.

بينما سجل منصور حمزي هدف فريق الخليج في مرمى أهلي جدة في الدقيقة 58.

تشكيل أهلي جدة أمام الخليج 

إدوارد ميندي، إزيان أليوسكي، عبدالباسط هندي، روجير إيبانيز، علي مجرشي، زياد الجهني، فرانك كيسي، رياض بودبوز، رياض محرز، آلان سانت ماكسيمين، فهد الرشيدي.

وغاب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو عن صفوف أهلي جدة أمام الخليج بداعي الإصابة.

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تشكيل الخليج ضد أهلي جدة 

إبراهيم سيهيتش، عمر العودة، محمد خبراني، ليساندرو لوبيز، بيدرو ريبوشو، خالد السميري، ايفو رودريجيز، فابيو مارتينيز، عبدالله آل سالم، وو يونج جانج، رياض البراهيم.

ويغيب الوافد الجديد، المهاجم الدولي المصري محمد شريف عن صفوف الخليج في مواجهة أهلي جدة، خاصة أنه انضم للفريق من النادي الأهلي قبل أيام قليلة.

أهلي جدة، فيتو
الخليج، فيتو

فيرمينو أفضل لاعب وهدف في الجولة الأولى 

حصل النجم البرازيل روبرتو فيرمينو مهاجم فريق أهلي جدة، على جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وكتب الحساب الرسمي للدورى السعودي للمحترفين عبر موقع التواصل الاجتماعي تدوينه  أعلن فيها حصول فيرمينو على تقييم 9.5 من 10، وهو الأعلى بين اللاعبين الذين شاركوا في الجولة الأولى.

وسجل النجم البرازيلي أهداف "هاتريك" ليقود الأهلي للفوز على الحزم (3-1) في المباراة الافتتاحية للموسم الحالي من الدوري السعودي.

الخليج وأهلي جدة، فيتو

توج البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب أهلي جدة السعودي، بجائزة أفضل هدف في الجولة الأولى من الدوري السعودي.

ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين على موقع تويتر تغريدة أعلن فيها، فوز الهدف الأول الذي سجله فيرمينو في شباك الحزم، على جائزة أفضل هدف في الجولة الأولى، ليجمع النجم البرازيلي بين جائزة أفضل هدف وجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري السعودي، كما تواجد في التشكيل المثالي للجولة الأولى من المسابقة.

الخليج وأهلي جدة، فيتو

قناة عالمية جديدة تنقل الدوري السعودي 

استحوذت قنوات "Sony Sports Network" الرائدة، على حقوق البث التلفزيوني لمباريات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسمين القادمين داخل الهند.

ويأتي ذلك في الاهتمام الكبير بنقل الدوري السعودي للمحترفين في ظل تواجد العديد من النجوم العالمية على رأسها كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة ونيمار دا سيلفا.

وقالت صحيفة كورييري ديلو سبورت إن المملكة العربية السعودية تبحث مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم"يويفا" إمكانية مشاركة بطل الدوري السعودي في دوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2024-25.

وأوضحت الصحيفة أن السعودية ترغب في استخدام بطاقة للحصول على حق التواجد في النظام الجديد لدوري الأبطال والذي سيشهد مشاركة 36 فريقا بدلا من 32.

ويأتي ذلك في ظل التدعيمات القوية التي تقوم بها أندية الدوري السعودي بالتعاقد مع نجوم عالمية أبرزهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار دا سيلفا وغيرهم.

 

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