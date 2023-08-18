99 عاما على ميلاد أنيس منصور.. اشتهر بلقب عدو المرأة.. حفظ القرآن وعمل خطيبا بمساجد البدرشين.. وهذا سبب عزله من جماعة الإخوان

أنيس منصور علم من أعلام الصحافة والأدب والفلسفة، مؤلفا وكاتبا موسوعيا وصف بـ"ابن بطوطة" القرن الواحد والعشرين وفيلسوف البسطاء وعدو المرأة والزواج بالرغم من أنه تزوج في سن متأخرة الا انه ظل سنوات شبابه مضربا عن الزواج، وصفه الدكتور طه حسين بأنه أكبر قارئ في العالم العربي، قدم للمكتبة العربية أكثر من 200 كتابا.

من أشهر مؤلفاته كتابه في أدب الرحلات “200 يوم حول العالم “ الذى وثق فيه رحلاته حول العالم، إلى جانب العديد من المؤلفات التي تحول بعضها إلى مسلسلات تليفزيونية منها:من الذي لا يحب فاطمة، حقنة بنج، اتنين.. اتنين، عريس فاطمة، غاضبون وغاضبات، هي وغيرها، هي وعشاقها، العبقري، القلب بدأ يدق، الماضي يعود.

سجل خواطر حياته وبعضا من ذكرياته فى كتاب “عاشوا فى حياتى ”، كما ترجم العديد من الكتب والأعمال الأدبية إلى العربية، وقدم أكثر من 9 مسرحيات بلغات مختلفة و5 روايات مترجمة، و12 كتابا لفلاسفة أوروبيين، كما ألّف أكثر من 13 مسرحية باللغة العربية أشهرها "حلمك يا شيخ علام" التي قام ببطولتها في المسرح أمين الهنيدى.

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الأول على مصر في الثانوية

ولد الكاتب أنيس منصور في مثل هذا اليوم 18 أغسطس عام 1924 محافظة الدقهلية حفظ القرآن وبردة البوصيري وهو لم يعرف القراءة بعد، في كتاباته قال انه كان يذاكر على لمبة جاز حتى احترقت رموشه، وكان متفوقا في دراسته الثانوية على جميع أقرانه في جميع أنحاء مصر، حيث كان صاحب الترتيب الأول لطلاب الثانوية العامة على مستوى مصر كلها، ورغم ذلك التحق بكلية الآداب قسم الفلسفة التي تخرج منها.

أنيس منصور فى لحظة تأمل

بدأ أنيس منصور حياته مدرسا للفلسفة الحديثة بكلية الآداب جامعة عين شمس حتى عام 1963، انضم الى جماعة الشبان المسلمين وهناك عينوه أمينا للمكتبة وواعظا يلقى خطبة الجمعة بمساجد البدرشين، وعندما اكتشفت الجماعة دراسته للفلسفة عزلوه من الجماعة.

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أستاذية مصطفى وعلى أمين

تفرغ أنيس منصور للكتابة والعمل الصحفي في مجلات الأساس، العروة الوثقى، مايو، الجيل، ومنها إلى مؤسسة أخبار اليوم والكتابة في الأدب التي عمل بها مع زميله وصديقه كامل الشناوي، حيث تتلمذ على يد مؤسسيها الأستاذين مصطفى وعلي أمين، وقال عن تلك الفترة: “تعلمنا من مصطفى وعلي أمين أنه أفضل للكاتب أن يموت واقفا على أن يعيش جالسا،وإن الحرية هواء يجب ألا نرضى عنها بديلا وإن أجمل رائحة في الدنيا هي رائحة الحبر، وأن أروع سيمفونية في العالم هي صوت المطابع وهى تدور، وإن النوم على الأرصفة أفضل من سجن 5 نجوم " ومنها الى مجلة آخر ساعة خلفا للكاتب محمد زكى عبد القادر.

مصطفى أمين تحت رئاسة منصور

ويقول أنيس منصور: بعد ذلك كتبت في الصفحة الأخيرة بدلا من الأستاذ التابعى، ورأست تحرير مجلة "هي" مع أستاذي على أمين، ورأست تحرير مجلة "الجيل" بدلا من موسى صبرى، ويومها قدمنى مصطفى أمين للقراء في افتتاحية المجلة، بينما عين مصطفى أمين نفسه مديرا لتحرير الجيل تحت رئاستى.. موقف عجيب في زمن جميل قام به مصطفى أمين أراد منه كعادته في رعاية الشباب الصحفيين أن يطلق نجما جديدا من شارع الصحافة فكتب مقالا في افتتاحية العدد يقول فيه: عزيزى انيس لا تتصور أنى أكتب لأهنئك برئاسة التحرير، أن منصب رئيس التحرير أكبر خازوق في تاريخ الصحافة، ولا أريد أن أهنئك بالجلوس فوق الخازوق.

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أنيس منصور

وعند إصدار مجلة أكتوبر اختار السادات أنيس منصور رئيسا لمجلس إدارة دار المعارف، وتحرير مجلة أكتوبر عام 1976، واختتم حياته كاتبا متفرغا بجريدة الأهرام، يقول أنيس منصور: في عام 1975 كان من المفروض أن أكون وزيرا فى حكومة الدكتور عبد العزيز حجازى واتصلوا بي لكني اعتذرت وقلت أنا كاتب ولا أصلح لأي عمل آخر.

اسم سيلفانا المستعار

أصدر خلال مشواره الفني أكثر من 700 قصة قصيرة، كتب المجموعات الأولى منها باسم مستعار " سيلفانا" لأنه لم يكن معروفا وأصبح له جمهور عريض بدأ يكتب اسمه الحقيقي بدأ في الأهرام أول مقالاته ينعى فيه زميلته الانسة سيلفانا ماريللا ـ الاسم المستعار الذي كان يوقع به خوفا من أن ينتحل أحد هذا الاسم.

الكاتب الصحفي أنيس منصور

حصل أنيس منصور على جائزة الفارس الذهبي من التليفزيون المصري أربع سنوات متتالية، وجائزة كاتب الأدب العلمي الأول من أكاديمية البحث العلمي، كما فاز بلقب الشخصية الفكرية العربية الأولى من مؤسسة السوق العربية في لندن، وحصل أيضا على جائزة مبارك في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2001، والجائزة التشجيعية من المجلس رعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية عام 1963، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة، عام 1981.

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علاقات متباينة مع الرؤساء



دخل في علاقات متباينة مع رؤساء مصر بدأت بالغضب عليه في عصر جمال عبد الناصر، حين كتب مقال بعنوان "حمارة الشيخ عبد السلام"، واشتم النظام الناصري وقتها نبرة لم تهكم فكان القرار بفصل "منصور" من عمله ليعيش فترة من التسكع وصفها هو بأنها قاسية حتى أن بعض الأصدقاء خشوا أن يصافحوه.



بعد وفاة عبد الناصر الذي اعترف أنيس منصور بأن له الكثير من الإنجازات لكن "دراويشه خدعوه"، كتب "منصور" مقالات تحت عنوان "عبد الناصر المُفترى عليه والمفتري علينا" شملت نقدًا حادًا للنظام الناصري وهاجم السد العالى، إلا أنه مع السادات كان من أقرب الصحفيين اليه حتى انه أسند إليه رئاسة تحرير مجلة أكتوبر واصبح كاتم أسراره واصطحبه السادات في زيارته الى إسرائيل مما أكثر من الرافضين له.

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حياد مع الرئيس مبارك



بعد رحيل السادات، التزم أنيس منصور الحيادية تجاه الرئيس الراحل حسني مبارك، وإن كان الأخير كان يصر على وجود "أنيس" في اللقاءات التي تجمعه مع المثقفين والكتّاب.

واشتهر أنيس منصور بلقب عدو المرأة، لما كان يعتنق من فكر هجومي على المرأة، وظل كذلك إلى أن قرر الزواج، فاختلفت نظرته إلى حد ما، ورحل أنيس منصور بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد.

كاتب مهنته الصحافة



ورغم عمل منصور بالصحافة لأكثر من ستين عامًا، فإنه كان دائمًا يقول " أنا أديب كنت وسأظل أعمل بالصحافة لكنى لا أحب العمل الصحفى البحت، أحب أن أكتب أدبا وفلسفة فقط "،

"انا كاتب.. مهنتى الكتابة وصناعتى الاستقلال بالفكر، وتصادف أن ما كتبته وأنتجته كان ينشر في الصحف فأخذت صفة الصحفي، لكنى لا اعتبر نفسى صحفيا محترفا ابدا على الرغم من أننى حصلت على كل ما يتمناه أي صحفى، فقد ترأست تحرير سبع مطبوعات، ومع ذلك أعترف أننى لست صحفيا، ولم تغير الصحافة سلوكياتى لسبب بسيط وهو أننى نموذج للتلميذ المجتهد، بمعنى أن كل كتاباتي أكتبها في بيتى، ولم يحدث أن كتبت سطرا واحدا في مكتبى في أي جريدة.

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